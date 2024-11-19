شكرا لاهتمامكم بخبر عن اضخم العروض من لولو هايبر قطر لأحدث جوالات سامسونج وأوبو وآيفون : تستمر حتى 20 نوفمبر 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت سلسلة لولو هايبر ماركت فرع قطر، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، عن طرح أحدث عروضها على الجوالات، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أحدث جوالات سامسونج وأوبو وآيفون، وتمتد الخصومات حتى 20 نوفمبر 2024، ولكل المهتمين بالأجهزة الذكية والهواتف، سوف نقدم لكم في سطور هذا المقال أبرز مواصفات وأسعار الجوالات المتاحة في العرض ضخحذي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض جوالات Oppo وسامسونج

تقدم لولو هايبر ماركت من خلال العرض تخفيضات مميزة على أحدث جوالات أوبو وسامسونج بمواصفات قوية كما هو موضح في الجدول التالي.

الجوال أبرز المواصفات والسعر جوال سامسونج galaxy S24 Ultra يأتي مع شاشة مميزة بحجم 6.8 بوصة، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بسعة تخزين داخلية 256 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجا، يدعم أندرويد 14 مع بطارية 5000 مللي أمبير وسعره: 3,199 ريال قطري. جوال Oppo A60 يأتي مع شاشة من نوع ips lcd بحجم 6.7 بوصة، ويأتي بمساحة تخزين داخلية 128 جيجا مع 6 جيجا، يدعم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وبطارية 5100 مللي أمبير وسعره: 599 ريال. جوال أوبو رينو 12 يدعم شبكات 5G، ويأتي بسعة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام، ويأتي مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وسعره بعد الخصم: 1,449 ريال قطري.

عروض جوالات iphone من هايبر لولو

تم طرح باقة متنوعة من أحدث هواتف آيفون من شركة آبل بمواصفات قوية وأسعار تنافسية ومنها التالي:

جوال iphone 16 pro، يأتي بسعة تخزين داخلية 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وشاشة XDR OLED بحجم 6.3 بوصة، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسعره في العرض: 4,599 ريال ويأتي معه بعض الهدايا.

جوال iphone 15 plus، يدعم مساحة تخزين بحجم 256 جيجا مع 6 جيجا رام، وشاشة Super Retina بحجم 6.7 بوصة، وسعره بعد التخفيض: 3,249 ريال قطري.

كما يمكنكم مشاهدة الصور الواردة في هذا المقال من أجل أخذ فكرة أكبر عن أبرز عروض جوالات سامسونج وآيفون وOppo المقدمة من لولو هايبر ماركت قطر، وتجدر الإشارة إلى أن التخفيضات مستمرة حتى يوم 20 نوفمبر 2024 وفقًا لما أعلنته السلسلة عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام.