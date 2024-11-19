نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة دراسية للبكالوريوس تطرحها جامعة قطر .. ممولة بالكامل في المقال التالي

كتب محمد سعد – إذا كنت ترغب بالدراسة في قطر يمكنك الأن التسجيل في منحة جامعة قطر للبكالوريوس والمقدمة للطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات حول العالم الذين يرغبون في الحصول على فرصة لدراسة درجة البكالوريوس في قطر للعام الدراسي القادم فكيضو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تساعد المنح الدراسية على تعزيز أهدافك الأكاديمية والوظيفية عن طريق إزالة الحواجز المالية من أجل تغطية نفقات الدراسة.

تفاصيل ممنحة جامعة قطر للبكالوريوس

الجامعة: جامعة قطر

جامعة قطر مستوى الدراسة: برنامج درجة البكالوريوس

برنامج درجة البكالوريوس التغطية المالية: ممولة بالكامل

ممولة بالكامل البلد المستضيف: إمارة قطر

تخصصات منحة جامعة قطر للبكالوريوس

تقدم جامعة قطر المنح الدراسية لـ 81 تخصص دراسي كالتالي:

الهندسه الطبية الهندسه الكهربائيه الهندسه المدنيه كل التخصصات الدراسية العلوم الطبيعية والاجتماعية العلوم الطبيه العلوم العسكرية العلوم المائية تاريخ الفن والحضارات تقنية النانو الحيوية تكنولوجيا النسيج حقوق الانسان ريادة الاعمال طب الاسنان علم الاحياء علم النفس والطب النفسي علوم البيانات علوم الفضاء فلسفة هندسة الطاقة هندسة كيميائية هندسه البترول هندسه البرمجيات هندسه الحاسوب والمعلوماتيه هندسه المعادن والتصنيع هندسه الاتصالات العلوم الرقميه العلوم الزراعية العلوم السياسية العماره الفن والموسيقى والتصميم الفنون التصميم والاتصال المرئي والأفلام الفيزياء القانون القانون والسياسه الكيمياء اللغات المحاكاه الالكترونيه الهندسة الميكانيكية اداره الفنادق الآثار والمتاحف الاقتصاد الدولي الاقتصاد السياسي الاقتصاد والاعمال المحاسبة البصريات التاريخ التربيه التسويق الالكتروني التصميم البصري والتأثيرات التصميم الجرافيكي التصوير التعليم التغذيه التكنولوچيا وعلوم الحاسب التمريض الجغرافيا الدراسات الاسلامية الدراسات البيئية الدراسات اليابانيه الرياضة الرياضيات السياحه والفندقه الصحافة والإعلام الصحه العامه الصيدله الطب البشري الطب البشري وطب الاسنان الطب البيطري الطب الجزيئي الطيران العضويه العلاج الطبيعي العلوم الاجتماعيه العلوم الانسانية العلوم التطبيقية الكيمياء التحليلية الموارد البشرية الموسيقى الهندسة

التمويل المقدم في منحة جامعة قطر للبكالوريوس

التمويل يخص منحة الطلاب الدوليين هي المنح التي تقدمها الجامعة للمتقدمين المستجدين من خارج دولة قطر. لا يسمح بترحيل المنحة إلى العام الأكاديمي التالي، ويتم اختيار المتقدمين لهذه المنحة على أساس تنافسي. هدف المنحة استقطاب الطلبة الدوليين المتفوقين أكاديمياً لجامعة قطر. وسيتم تمويل الأتي:-

اعفاء كامل من الرسوم الدراسية.

راتب شهري 500 ريال قطرى.

سكن طلابي (طالبان فى الغرفة) و يشمل المواصلات من و الى الحرم الجامعي.

الإعفاء من رسوم الكتب.

الإقامة فى الدولة على كفالة الجامعة.

تذاكر سنوية إلى بلد الطالب الأصلي.

مزايا اخرى يمكن الحصول عليها من خلال منح قطر لغير القطريين.

شروط منحة جامعة قطر

الدول المؤهلة: الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات حول العالم. ( الإمارات العربية المتحدة, البحرين, جيبوتي, الجزائر, مصر, العراق, الأردن, جزر القمر, الكويت, لبنان, ليبيا, المغرب, موريتانيا, عُمان, فلسطين, قطر, المملكة العربية السعودية, السودان, الصومال, سوريا, تونس, اليمن )

الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات حول العالم. ( الإمارات العربية المتحدة, البحرين, جيبوتي, الجزائر, مصر, العراق, الأردن, جزر القمر, الكويت, لبنان, ليبيا, المغرب, موريتانيا, عُمان, فلسطين, قطر, المملكة العربية السعودية, السودان, الصومال, سوريا, تونس, اليمن ) أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

ألا تقل نسبة المتقدم في الثانوية عن 95%.

أن يحصل المتقدم على قبول نهائي (غير مشروط) في الجامعة.

أن يكون المتقدم محققاً لشروط القبول في الكلية التي يود الالتحاق بها.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

ألا تقل نسبة المتقدم في الثانوية عن 95%.

أن يحصل المتقدم على قبول نهائي (غير مشروط) في الجامعة.

أن يكون المتقدم محققاً لشروط القبول في الكلية التي يود الالتحاق بها.

الحصول على المنحة مشروط بالانضمام للجامعة في الفصل الدراسي الذي تم الحصول فيه على المنحة، ويمكن تأجيل البدء بالدراسة لمدة فصل واحد في حال الضرورة وبعد الحصول على موافقة لجنة المنح. في حال عدم اجتياز الفصل الدراسي الأول، يتم الغاء المنحة مباشرة وإفادته بذلك عبر البريد الإلكتروني الجامعي

أن يكون المتقدم محمود السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم حاصلاً على أي تمويل إضافي أو منحة من جهة أخرى.

شروط الاستمرارية في منحة جامعة قطر للبكالوريوس

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في الجامعة عن 3.0 من 4.0.

اجتياز 12 ساعة مكتسبة على الأقل في الفصل الدراسي.

أن يسجل في جميع الفصول الدراسية (خريف وربيع) بصفة متتابعة.

ألا يتجاوز الطالب المدة المعتمدة للدراسة في البرنامج الأكاديمي حسب الخطة الدراسية.

الالتزام بكافة اللوائح الجامعية والسياسات والإجراءات المتبعة في جامعة قطر.

الالتزام بالشروط العامة لاستمرارية المنحة.

والجدير بالذكر أنه عند الحاجة، قد يؤخذ بعين الاعتبار درجة الطالب في اختبار معياري للغة الإنجليزية (IELTS) أو (TOFEL) وكذلك اختبار معياري للرياضيات (SAT, ACT, QU Math Placer) أو معايير أخرى تجدها لجنة المنح مناسبة.

المستندات المطلوبة للقبول في منحة جامعة قطر للبكالوريوس

صورة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية

بيان الدرجات المدرسي اجباري, أو الجامعي إن وجد.

بيان الغرض

خطاب الحافز

خطاب توصية

السيرة الذاتية

شهادة المدرسة الثانوية / الدبلوم او الجامعة و يجب ان تكون مترجمة.

شهادات التدريب أو التطوع أو أيّ وثيقة أخرى تساعد في قبولك ويجب ان تكون مترجمة.

صورة واحدة (1) شخصية ملونة (قياس صورة جواز السفر).

يجب أن تكون المستندات واضحة بصيغة PDF وليس صورة يتم التقاطها باستخدام الهاتف المحمول.

كيفية التقديم على منحة جامعة قطر للبكالوريوس

يتم التقدم للقبول عن طريق طلب القبول الإلكتروني كما يلي:

ابدأ بإنشاء حساب جديد باسم مستخدم وكلمة مرور “احفظ كلمة المرور في مكان آمن”

ابدأ بتعبئة طلب القبول الإلكتروني.

قم بتحميل نسخه الكترونيه للصورة الشخصية والبطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية (وصورة عن جواز السفر لغير القطريين) من خلال الطلب الالكتروني للقبول قبل الموعد النهائي المحدد .

يمكنك حفظ طلب القبول وإكماله في وقت لاحق (تذكر اسم المستخدم وكلمة السر).

ادفع رسوم التقديم (200 ريال قطري) ضمن طلب القبول الإلكتروني.

أرسل طلب القبول إلكترونيًا بعد تعبئته كاملًا وتحميل المستندات ودفع رسوم التقديم.

ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني تفيد بنجاح تقديم الطلب.

يقوم الطلاب الدوليين المستجدين من خارج دولة قطر التقديم لمنح القبول للطلاب الدوليين من خلال صفحة “Scholarship Application” ضمن طلب القبول الإلكتروني خلال الفترة المحددة للتقديم.

على الطالب الدولي تسليم أصل كشف درجات شهادة الثانوية العامة والوثائق المطلوبة إلى جامعة قطر خلال فترة التقديم للطلاب الدوليين إلى العنوان التالي:

إدارة القبول جامعة قطر صندوق بريد 2713 الدوحة – قطر

إجراءات التقديم وتقييم الطلبات: