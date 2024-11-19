خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر 1446 ومتطلبات الخدمة

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عدن – كتب محمد سعد – توفر منصة أبشر إمكانية الحصول على العديد من خدمات الداخلية إلكترونيًا، وذلك في إطار تحقيق عملية التحول الرقمي فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين والمقيمين بالمملكة على إتمام الخدمات في أسرع وقت، لذا فقد عرضت مؤخرا كيفية تعديل المؤهل الدراسي على أبشر 1446 من خلال اتباع خطوات بسيطة لطشقش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
كيفية تعديل المؤهل الدراسي على أبشر 1446
أصبح من السهل على جميع الراغبين إنجاز خدمة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر، حيث يتطلب الأمر فقط تنفيذ الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على منصة أبشر.
- انقر على أبشر أفراد، ثم سجل دخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة.
- انتقل إلى خدماتي، ثم انقر على أيقونة الخدمات العامة وحدد أيقونة تعديل المؤهل الدراسي.
- أدخل بعد ذلك البيانات المطلوبة في استمارة تعديل المؤهل الدراسي.
- حدد المؤهل الجديد من القائمة المتاحة سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
- أرفق المستندات المحددة من صورة مصدقة من الشهادة الأكاديمية أو إفادة رسمية من الجهة المختصة.
- تحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على تقديم الطلب وتابع حالته.
- وفي حالة الموافقة عليه سيتم تحديث بيانات المؤهل الدراسي بصورة تلقائية بالحساب.
أهم المتطلبات اللازمة لتعديل المؤهل الدراسي على منصة أبشر
كذلك يجب الانتباه إلى أن هناك مجموعة من المتطلبات التي حددتها الجهات المعنية وينبغي توافرها من أجل تعديل المؤهل الدراسي، وجاءت هذه المتطلبات بحسب الآتي:
- يجب توافر حساب شخصي نشط على منصة أبشر.
- من الضروري إرفاق جميع الوثائق الأكاديمية المعتمدة والمصدقة من قِبل الجهات الرسمية.
- ينبغي أيضا تقديم رقم جوال مسجل بالمنصة من أجل تلقي الإشعارات بحالة الطلب.
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