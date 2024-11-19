خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر 1446 ومتطلبات الخدمة

عدن – كتب محمد سعد – توفر منصة أبشر إمكانية الحصول على العديد من خدمات الداخلية إلكترونيًا، وذلك في إطار تحقيق عملية التحول الرقمي فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين والمقيمين بالمملكة على إتمام الخدمات في أسرع وقت، لذا فقد عرضت مؤخرا كيفية تعديل المؤهل الدراسي على أبشر 1446 من خلال اتباع خطوات بسيطة لطشقش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيفية تعديل المؤهل الدراسي على أبشر 1446

أصبح من السهل على جميع الراغبين إنجاز خدمة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر، حيث يتطلب الأمر فقط تنفيذ الخطوات التالية: