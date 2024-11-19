نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من الارصاد .. أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة في الامارات في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت مناطق متفرقة من الدولة، الأحد، تواصل هطول أمطار مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا صغمزغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وبدأ هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على دبا والنهضة والطيبة في الفجيرة، وعلى شعم في رأس الخيمة ومناطق متفرقة أخرى. وسجلت أقل درجة حرارة بالدولة صباح أمس، بواقع 17.5 درجة مئوية في ركنة بمدينة بالعين في أبوظبي، عند الساعة 06:45، فيما سجلت أعلى درجة حرارة بواقع 40.5 درجة مئوية في أم الزمول عند الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وأضاف أن طقس الثلاثاء مغبر وغائم جزئياً، يصبح غائماً وتتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأشار إلى أن طقس الأربعاء، مغبر وغائم جزئياً إلى غائم وتتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وعن طقس الخميس، توقع المركز أن يكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم وتتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.