شكرا لاهتمامكم بخبر عن عروض خاصة من طيران ويز آير Wizz Air في الامارات بمناسبة مرور عقدين على تأسيسها 2023 .. أغتنم الفرصة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تحتفل شركة طيران ويز آير Wizz Air اليوم 7 سبتمبر 2023، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، فخلال عقدين من الزمان تحديدًا في7 سبتمبر 2003، تمكنت الشركة من تحقيق نمو مذهل، لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم ددخوي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شاهد العالم عبر طيران ويز آيرWizz Air

أحدثت الشركة ثورة في صناعة الطيران المنخفض التكلفة، بتقديم أسعار اقتصادية لجذب شرائح جديدة الى عملائها بفضل امتلاكها أسطولًا من الطائرات يتكون من 150 طائرة يسمح لها بالتوسع، بالإضافة إلي جودة الخِدْمَات المقدمة للعملاء، وبمناسبة مرور عقدين من الزمان على تأسيس الشركة تقدم عروض خاصة كالتالي:

خَصْم 20% على جميع الوجهات. الخصم ساري المفعول حتى 5 سبتمبر 2023. الحجوزات اعتبارًا من 15 سبتمبر إلي 21 مارس 2024.

أسهل طريقة لحجز الطيران ويز

الدخول على موقع شركة طيران ويز آير Wizz Air أو استخدام الحجز عبر تطبيق ويز Wizz Air.

تحديد مطار المغادرة.

اختيار الذَّهاب.

تحديد تاريخ المغادرة.

تحديد عدد الركاب.

الضغط على بحث.

نتيجة البحث الرِّحْلات المتاحة والأسعار.

تحديد التَّذْكِرَة.

اختر ما يناسبك من الأسعار.

بيانات الراكب الشخصية باللغة الانجليزية(الاسم الأول والأخير – النوع – وغيرها من البيانات المطلوبة).

معلومات متعلقة بالأمتعة وأسعارها.

معلومات الاتصال.

طريقة الدفع.

اختر ما يناسبك من وسائل الدفع المتاحة أمامك.

وختامًا قدمنا في هذا المقال عروض خاصة من طيران ويز آير Wizz Air بمناسبة مرور عقدين على تأسيسها، والعروض المقدمة وكيفية الحجز عبر الموقع أو تطبيق ويز آير Wizz Air، مع تمنياتي برحلة سعيدة.