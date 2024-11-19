هام وعاجل .. الامارات تطلق منحة محمد بن زايد لعام 2024 فرصة كبيرة لجميع طلاب العرب شاملة الفيزا والتكاليف (أغتنم الفرصة وقدم )

عدن – كتب محمد سعد – عندما نسمع بكلمة “الإمارات”، تتبادر إلى الأذهان الرفاهية، التقدم التكنولوجي والتميز الأكاديمي . وما يزيد الأمور إثارة هو الحديث عن “منحة دراسية” في هذه الدولة الرائدة. فلتستعدوا، فمنحة محمد بن زايد 2024 هي فرصتكم لتحقيق الحلم هل تخيلت يومًا أن تدرس في إحدى أفضل جامعات الإمارات وتحصل على راتب شهري؟ حسنًا، فالمنحة تتيح هذه الفرصة للطلاب الدوليين بحيث تغطي الرسوم الدراسية بالكامل وتقدم راتبًا شهريًا قدره 10 آلاف درهم، بينما الطلاب الإماراتيين سيحظون براتب شهري يصل إلى 30 ألف درهم صتطسع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي – رؤية نحو المستقبل

تقع هذه الجامعة في قلب أبوظبي، وتُعتبر من بين الجامعات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الجامعة تجمع بين التقاليد العريقة للإمارات وأحدث التقنيات والمناهج الأكاديمية، مما يوفر للطلاب تجربة فريدة وغنية مع الفرص الكبيرة تأتي المسؤوليات. يُتوقع من جميع الطلاب المستفيدين من هذه المنحة أن يظلوا ملتزمين بمعايير أكاديمية عالية وأن يحافظوا على سيرة حسنة خلال فترة دراستهم. الهدف هو إعداد جيل جديد من الخبراء والباحثين الذين سيقودون المستقبل.

منحة محمد بن زايد 2024 هي بوابتكم لمستقبل مشرق في مجال الذكاء الاصطناعي إذا كنتم تحلمون بالتميز الأكاديمي والاحترافي، فهذه هي فرصتكم. لا تضيعوا الوقت وابدأوا بتقديم طلباتكم الآن.

تُعتبر المنح الدراسية وسيلة فعالة لتحقيق النجاح الأكاديمي والاستمرار في التعلم والتطور. فإذا كنت تنوي تكملة دراستك العليا في دولة متقدمة وتقديرية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذه المنحة الرائعة هي فرصتك!

مميزات المنحة

رسوم دراسية: تغطية كاملة بنسبة 100% للرسوم الدراسية.

تغطية كاملة بنسبة 100% للرسوم الدراسية. السكن: توفير سكن داخل الحرم الجامعي للطلاب المستفيدين.

توفير سكن داخل الحرم الجامعي للطلاب المستفيدين. تأمين صحي ورعاية الإقامة: يشمل كل من التأمين الصحي ورعاية تأشيرة الإمارات للطلاب غير المواطنين.

يشمل كل من التأمين الصحي ورعاية تأشيرة الإمارات للطلاب غير المواطنين. الراتب الشهري: يتم تحديده بناءً على قواعد وأنظمة الجامعة كما هو موضح في كتالوج الجامعة.

التفاصيل المالية حسب الفئة

الطلاب الدوليين: الماجستير: 8,000 درهم. الدكتوراه: 10,000 درهم إماراتي للمتزوجين مع إمكانية العيش خارج الحرم الجامعي والحصول على بدل سكن بقيمة 5,000 درهم إماراتي بشرط الموافقة.

طلاب الإمارات: الماجستير: ما بين 30,000 و33,000 درهم إماراتي حسب الحالة الاجتماعية. الدكتوراه: ما بين 36,000 و39,000 درهم إماراتي حسب الحالة الاجتماعية.



أي شخص من أي دولة حول العالم يمكنه التقديم لهذه المنحة الرائعة. ولكن يجب توفير متطلبات القبول المطلوبة حسب المرحلة الدراسية المرغوبة.

لا تضيع الفرصة التقديم من هنا متاح حتى تاريخ 31 مارس 2023 تقدم المنحة الإماراتية فرصة رائعة لتحقيق طموحاتك الأكاديمية والاستمتاع بتجربة تعليمية فريدة لذا، ماذا تنتظر قدم الآن وابدأ رحلتك نحو النجاح.