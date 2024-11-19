نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل للمغتربين .. السعودية تتيح للجميع الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية 2024 دون تأشيرة في المقال التالي

كتب محمد سعد – السعودية تمثل وجهة جذابة للعديد من الأشخاص حول العالم نظرًا لفرص العمل والاستثمار المتاحة بها، فضلًا عن الحياة الثقافية والطبيعية الفريدة . في ظل التطورات الحديثة، أصبح من الممكن الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. في هذه المقالة، سنتناول الطرق والخطوات المختلفة للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية في عام 2024 كعجيش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأهلية للإقامة الدائمة في السعودية:

برنامج الإقامة الذهبية: يتيح هذا البرنامج للأشخاص ذوي المهارات والخبرات المتميزة الحصول على الإقامة الدائمة بشروط معينة.

الاستثمار في السعودية: يمكن للأشخاص الذين يستثمرون في مشاريع تنموية بالمملكة الحصول على الإقامة الدائمة.

الزواج من مواطن سعودي: يعد الزواج من مواطن سعودي أحد الطرق للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.

برامج التوظيف المؤهلة: بعض الشركات السعودية تقدم برامج للحصول على الإقامة الدائمة لموظفيها المميزين.

الوثائق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة:

جواز سفر ساري المفعول

صورة شخصية حديثة

إثبات المؤهلات والخبرات (إن وجد)

عقد استثماري (إن وجد)

وثائق الزواج (إن وجد)

إثبات التوظيف (إن وجد)

رسوم الإقامة الدائمة المقررة

خطوات التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية:

جمع الوثائق المطلوبة. التقديم عبر البوابة الإلكترونية للإقامة الدائمة في السعودية. انتظار الموافقة والحصول على بطاقة الإقامة الدائمة. تجديد البطاقة كل 10 سنوات.

في النهاية: في ظل التطورات الحديثة في السعودية، أصبح من الممكن للعديد من الأشخاص الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. من خلال البرامج المتنوعة المتاحة، يمكن للأفراد ذوي المؤهلات والخبرات المتميزة، والمستثمرين، والمتزوجين من مواطنين سعوديين، والموظفين في برامج التوظيف المؤهلة الحصول على الإقامة الدائمة بسهولة. ولكن لا بد من استيفاء الوثائق المطلوبة والتقديم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.