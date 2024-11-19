شكرا لاهتمامكم بخبر عن قرار عاجل .. من الداخلية الكويتية بترحيل وإنهاء خدمات مايزيد عن 800 وافد لهذة الإسباب! على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تميزت الأونة الأخيرة بسلسلة من التغييرات التي شهدتها الساحة الكويتية، بدءًا من قرارات وزارية حتى تغييرات في سوق العمل . وقد أشارت التقارير إلى أن وزارة الداخلية قد اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات أكثر من 800 موظف وافد، وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين من الجنسيات العربية. وقد منحت هؤلاء الموظفين مهلة شهر واحد لإنهاء أوضاعهم وخروجهم من الدولة لنثدج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار وزير التجارة والصناعة حول الماء المفلتر

في السياق نفسه، ولكن في مجال مختلف، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، محمد العيبان، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك. حيث ألزم هذا القرار المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر – المعروف أيضًا بماء الدولة – مجانًا للزبائن حال طلبهم لذلك. وبهذا، يُصبح من الصعب على المطاعم والمقاهي فرض قناني المياه المعبأة على الزبائن.

لضمان جودة الماء الذي يتم تقديمه، فقد تم فرض الزام على جميع المقاهي والمطاعم بتركيب مرشح خاص للماء. وهذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة المستهلكين، حيث أوضح الوزير أن هذا القرار جاء وفقًا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.