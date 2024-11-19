شكرا لاهتمامكم بخبر عن أنواع جوازات السفر العمانية بالألوان ومميزاتها واهميتها .. التفاصيل كاملة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تم إصدار قانون جواز السفر العماني بموجب المرسوم السلطاني69/97 الصادر في التاسع والعشرين من أكتوبر1997 عن سمو السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حيث حدد أنواع جوازات السفر العمانية والأحكام المتعلقة بكل نوع ثهذاخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أنواع جوازات السفر العمانية

إن جواز السفر العماني هو عبارة عن وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية، أو العودة إليها إثباتًا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به ويبلغ عدد جوازات السفر العمانية ست جوازات على النحو التالي: [1]

جواز السفر الدبلوماسي.

جواز السفر الخاص.

جواز السفر لمهمة.

جواز السفر العادي.

وثيقة سفر مؤقتة.

تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين.

جواز السفر الدبلوماسي

يتمتع جواز السفر الدبلوماسي بالميزات التالية:

يتمتع جواز السفر الدبلوماسي العماني باللون الأسود .

جواز السفر الدبلوماسي هو جواز إلكتروني.

يتم إصداره من قبل وزارة الخارجية في سلطنة عمان، أو من قبل ممثليات الخارجية العمانية.

تبلغ مدة صلاحيته عشر سنوات.

لا يترتب على استخراجه أية رسوم .

يتم تحديد شكل الجواز ولونه بالتعاون بين وزارة الخارجية والجهات المختصة.

يمنح جواز السفر الدبلوماسي للفئات التالية: رئيس مجلس الوزراء ونوابه. كبار الأسرة الحاكمة وعائلاتهم. رئيس مجلس الدولة ومجلس الشورى نوابهم. أعضاء السلك الدبلوماسي. مستشاري جلالة السلطان. الوزراء ومن في مرتبتهم. وكيل الوزارة، ومن في مرتبته بديوان عام الوزارة. العسكريون من رتبة لواء فأعلى. ضباط المكتب السلطاني. من يحال للتقاعد من الفئات المشمولة في البنود (1، 2، 4، 5، 6، 8). حاملي الحقائب الدبلوماسية. أزواج الفئات المذكورة سابقًا ماعدا أزواج البند الثالث وكافة أبنائهم غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين. أعضاء الحاشية السلطانية.

يدخل حامل جواز السفر الدبلوماسي من خلال تأشيرات دخول ثنائية الدول الآتية: ألمانيا. فرنسا. الصين. سويسرا. بريطانيا. ليتوانيا. روسيا البيضاء. إيطاليا. البرتغال. مالطا. كوريا الجنوبية. اليابان. بولندا.



جواز السفر الخاص

يتمتع جواز السفر العماني الخاص بالمزايا التالية:

يتمتع جواز السفر الخاص باللون الأحمر الغامق(عنابي، خمري غامق، بورجوندي).

يتم إصدار جواز السفر العماني الخاص من وزارة الخارجية العمانية.

لا يترتب على إصدارة أية رسوم.

تبلغ مدة صلاحية الجواز الخاص عشر سنوات (خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة).

يحتوي شريحة إلكترونية.

يتم إصداره من خلال نموذج مخصص لإصداره.

يمنح للفئات التالية: أفراد الأسرة المالكة غير المشمولين في البند الثالث للجواز الدبلوماسي كما يمنح لأولادهم. أزواج رئيس مجلس الوزراء ونوابه. أعضاء مجلسي الدولة والشورى. وكلاء الوزارات ومن في مرتبتهم. رئيس ونواب وقضاة المحكمة العليا. العسكريون برتبة عميد، ومن في مرتبتهم بوحدات الأمن والدفاع. المحالون إلى التقاعد من المشمولين في البند 4 من وكلاء الوزارات ومن في مرتبتهم. أزواج الفئات المذكورة من أعضاء مجلسي الدولة والشورى ووكلاء الوزارات، ومن في مرتبتهم ورئيس ونواب وقضاة المحكمة العليا والعسكريين برتبة عميد، ومن في مرتبتهم بوحدات الأمن والدفاع وجميع أولادهم غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين. السفراء المحالون إلى التقاعد.

يدخل حامل الجواز الخاص الدول التالية وفق اتفاقيات ثنائية: ألمانيا. فرنسا. الصين. سويسرا. بريطانيا. ليتوانيا. روسيا البيضاء. إيطاليا. البرتغال. مالطا. كوريا الجنوبية. اليابان. بولندا.



جواز السفر لمهمة

لجواز السفر العماني لمهمة المزايا التالية: