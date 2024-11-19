نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة التسجيل في الجيش السلطاني العماني .. كم رواتب الجنود في سلطنة عمان ؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – شروط تسجيل الجيش السلطاني العماني التي وضعتها وزارة الداخلية وأعلنت عنها وزارة العمل العمانية بالاتفاق مع الجيش السلطاني العماني بعد فتح باب التجنيد لتمكين الخريجين من الجامعات والكليات العسكرية الموزعة في سلطنة عمان بالانضمام إلى الوظائف المتاحة وفق شروط تسجيل الجيش . حيث خصص موقع التجنيد للجيش العماني على الانترنت موقعًا رسميًا لتسهيل التَسجيل بشكل مباشر على المتقدمين زياري بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وفيما يلي سنستعرض شروط تسجيل الجيش السلطاني العماني، بالإضافة إلى التسجيل في الجيش السلطاني العماني.

شروط تسجيل الجيش السلطاني العماني

يضع الجيش العماني عددًا من شروط تسجيل الجيش السلطاني العماني التي يجب مراعاتها واتباعها من أجل الالتحاق بالوظيفة المناسبة، ومن أبرزها:

يجب أن يحمل المتقدم الجنسية العمانية وأن يولد في سلطنة عمان.

أن يكون الطالب مقيمًا في سلطنة عمان، ويستثنى الحالات التالية: جميع المواطنين المولودين في دول مجلس التعاون الخليجي. المواطنون الذين ولدوا في الخارج للعمل أو لأسباب أخرى.

أيضًا أن يكون المتقدم على دراية بعادات وتقاليد المجتمع العماني.

كذلك من ضمن شروط تسجيل الجيش السلطاني العماني أن يكون المتقدمون بصحة جيدة ولديهم شكل ومحتوى مقبول.

إضافةً لذلك لا يمكن للمتقدمين الزواج من امرأة لا تحمل الجنسية العمانية.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

كذلك خلو سجله من الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم الشرف والأمانة.

يجب على المتقدمين اجتياز فحص طبي شامل.

أيضًا يجب ألا يزيد عمر المتقدمين لهذه الوظائف عن 25 عام.

يجب على المتقدمين الحصول على الدرجات التالية في شهادة التعليم: درجة شهادة التخرج ج. شهادة الثانوية العامة بتقدير B.

بالإضافة إلى الشروط السابقة يجب على المتقدم حصوله على الدرجة ب في المواد التالية “لغة عربية، والإنجليزية، والتطبيقية الرياضية والبحثية”.

كلية السلطان قابوس العسكرية شروط تجنيد الضباط المرشحين فئة خريجي الجامعات والكليات

من أهم شروط تجنيد الضباط المرشحين الجامعيين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم ما يلي:

أن يكون المتقدم للكلية عماني الجنسية ومولودًا في عمان، ويستثنى العمانيون من دول مجلس التعاون الخليجي والمولودون خارج البلاد نتيجة ظروف مقبولة أمنيًا أو اجتماعيًا.

أن يكون ملمًا بالتقاليد العمانية.

أو يكون ذا شكل ومضمون مقبول.

ألا يكون متزوجًا من غير عمانية.

أن يكون حسن السيرة.

أن يجتاز الفحص الطبي.

ألا يزيد عمره عند التجنيد عن 25 سنة.

الجيش السلطاني العماني

الجيش السلطاني العماني هو أحد أهم الهيئات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم كافة المهام التي توكل إليه، أسس في عام 1907 م الموافق 1325 م ، ومقره الأساسي في مسقط ، عمان. تتكون قواته من مجموعة من الأنظمة المتطورة والمتكاملة من أسلحة خاصة بالمشاة ومدرعات ومدفعيات وطائرات لخوض المعارك والحروب التي تشن على الدولة، رئيسه القائد الأعلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد والقائد الأعلى اللواء مطر بن سالم البلوشي. وشعار الجيش هو “الله ثم الوطن ثم السلطان” الشعار الرسمي للجيش السلطاني العماني.

التسجيل في الجيش السلطاني العماني

لتتمكن من التَسجيل في موقع التوظيف الرسمي على الانترنت عليك تحقيق شروط تَسجيل الجيش السلطاني العماني، وفيما يلي طريقة التَسجيل في الجيش العماني

انتقل مباشرة “من هنا” إلى الموقع الرسمي لمنصة التوظيف العمانية على الإنترنت. انقر فوق رمز “تسجيل الدخول” في القائمة الرئيسية. أدخل المعلومات الكاملة من خلال الموقع في المكان المخصص ، وهي:

اسم الكيان.

الوظيفة.

المؤهلات.

موقع العمل.

جنس.

القطاعات.

اعمال متوفرة

بعد ذلك انقر فوق الرمز المعتمد و انتظر حتى تتم الموافقة على طلب التسجيل بنجاح.

رابط تسجيل الجيش السلطاني العماني

قدمت منصة سلطنة عمان للتوظيف موقعًا رسميًا من هنا عبر الإنترنت لتسجيل الوظائف المتاحة في سلطنة عمان التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بعد تحقيقك شروط تسجيل الجيش السلطاني العماني، و يمكنك الدخول مباشرة إلى موقع التوظيف عبر الإنترنت للتسجيل في الجيش العماني.

إلى هنا نكون قد قدمنا في مقالنا هذا شروط تسجيل الجيش السلطاني العماني، بالإضافة إلى لمحة سريعة عن الجيش العُماني و شرحنا لكم طريق التَسجيل في الجيش السلطَاني العُماني كذلك أرفقنا رابط تَسجيل الجيش السلطاني العُماني مباشرةً عبر الموقع الرسمي لموقع التجنيد.