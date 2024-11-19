السر في مكون واحد فقط … طريقة عمل الويكة الصعيدي على طريقة جدتي أكلة اقتصادية وسهلة التحضير وتشبع أولادك

عدن – كتب محمد سعد – الويكة الصعيدي الخضراء واحدة من أبرز الأكلات الشعبية التي تشتهر بها العديد من المحافظات في مصر، خاصةً المحافظات الجنوبية، أو محافظات الصعيد، وذلك لقيمتها الغذائية العالية التي تعمل على مد الجسم بعدد من الفوائد الهامة، وتشتهر الويكة الصعيدي بأنها من الأكلات التراثية التي طالما توارثتها الأجيال على مدار عقود وسنوات طويلة، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم طريقة عمل الويكة الخضراء بأسهل الطرق وأطعم طعم.

طريقة عمل الويكة الخضراء

قبل معرفة طريقة عمل الويكة الصعيدي على طريقة جداتنا قديماً، هناك بعض من المكونات التي يجب تحضيرها أولاً، علماً أن الويكة بشكل أساسي تحتوي على عنصر البامية، وهو العنصر الأساسي في عملية تحضيرها، وتتكون المقادير كالتالي:

نصف كيلو بامية كبيرة الحجم مقطعة مكعبات.

عدد 1 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

شوربة حسب الحاجة.

ملح.

طريقة عمل الويكة الخضراء على الطريقة الصعيدية

يمكنك عمل الويكة الخضراء بنفس طعم ومذاق سيدات أهل الجنوب في محافظات الصعيد في مصر، وذلك عبر اتباعك مجموعة من الخطوات البسيطة، ومن ثم تقديمها لأفراد أسرتك، ولتحضيرها اتبعي هذه الخطوات:

في وعاء ألومنيوم وعلى درجة حرارة متوسطة قومي بغلي الشوربة، ومن ثم ضعي البامية به واتركيها حتى تمام النضج، وقومي برفع البامية من على البوتاجاز قبل تغيير لون البامية للأغمق.

بعد تمام تسوية البامية في الشوربة، قومي بوضعها في الخلاط الكهربائي أو الكبة حتى خلطها جيداً لتصبح سائلة نوعاً ما.

في طاسة أخرى بها ملعقة سمن بلدي ورشة ملح حسب الحاجة، قومي بتشويح فصوص الثوم ، ثم ضعي هذه الطشة على طبق الويكة الخضراء.

قومي بإحكام غلق الوعاء بسرعة حتى تحتفظ الويكة برائحة الثوم.

يتم تقديمها ساخنة مع الخبز.

ما هي فوائد البامية

هناك العديد من الفوائد الصحية والعديد من المعادن والفيتامينات، والتي نستعرضها من خلال التالي: