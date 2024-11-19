نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للفرك.. الخلطة الجبارة لتنظيف طاسة القلي المحروقة في 5 دقائق لامعة كأنها جديدة بدون مجهود في المقال التالي

كتب محمد سعد – تنظيف الطاسات المحروقة من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه ربات البيوت، حيث تتعرض الطاسة للاحتراق من الاسفل والجوانب بسبب الاستخدام اليومي المتكرر في أغراض الطبخ والقلي والتحمير، ولهذا نقدم لكي اليوم وصفة تنظيف الطاسات المحروقة وجعلها كالجديدة مرة أخرى من دون أي مواد كيميائية تضر بيدك أو بالطاسة ومن دون دعك ومجهود كبير وستجدين أن الطاسة أصبحت تلمع مرة أخرى كما سوف نقدم لكي نصائح عند شراء الطاسة لتختاري الافضل.

طريقة تنظيف الطاسات المحروقة

قبل أن نعرض لكي طريقة تنظيف الطاسات المحروقة نود أن نعرض لكي بعض النصائح التي تفيدك في الحفاظ على الطاسة :

أثناء الشراء اختاري طاسة من ماركة جيدة ومعروفة وابتعدي عن الماركات مجهولة المصدر.

حيث أن الماركات الجيدة تهتم بعمل قاعدة جيدة وسميكة للطاسة يحميها من الاحتراق.

كما يفضل أن تختاري الطاسات الغير لاصقة أفصل من الطاسات الالمونيوم.

كما يجب تنظيف الطاسة بشكل دوري بعد كل استخدام حتي لا تتراكم الزيوت على الطاسة واحتراقها .

قومي بجعل النار متوسطه تحت الطاسة وليست عالية فتصل إلى الجوانب وتسبب احتراق الطاسة.

وصفة تنظيف الطاسات المحروقة

اذا كان لديكي طاسة محروقة جربي الوصفة التالية وسوف ترجع كالجديدة مهما كان السواد والاحتراق عليها، ويمكنك تنظيف الطاسة من خلال تجهيز المكونات التالية:

عدد 2 معلقة كبيرة من الشبه المطحونة.

معلقة كبيرة من ملح الليمون.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار من سائل التنظيف.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

الماء.

سلك مواعين.

واتبعي الخطوات التالية :