شكرا لاهتمامكم بخبر عن استقبل .. تردد قناة الكويت الرياضية 2024 KTV SPORTS على الأقمار الصناعية المختلفة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد قناة الكويت الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بسبب محتواها المتنوع الذي يشمل البرامج الرياضية والمباريات المثيرة في مختلف الألعاب مثل كرة القدم وكرة السلة، ومنذ ظهور هذه القناة وهي تحتل مكانة كبيرة عند العديد من المتابعة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة وطريقة ضبطها.

تردد قناة الكويت الرياضية 2024 عبر عرب سات

إذا كنت من عشاق الرياضة وترغب بمتابعة كل جديد عبر شاشة قناة الكويت الرياضية، إليك تفاصيل تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12523

التشفير: مفتوح

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة الكويت الرياضية 2024 عبر النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التشفير: مفتوح

قناة الكويت الرياضية 2024 عبر القمر البديل نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: ⅔

التشفير: مفتوح

خطوات تنزيل قناة الكويت الرياضية على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة الكويت الرياضية على جهازك والاستمتاع ببرامجها ومبارياتها الممتعة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى القائمة الرئيسية من خلال الضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم.

بعد ذلك اختر خيار إضافة قناة من القائمة.

ثم حدد القمر الصناعي المناسب (عرب سات أو نايل سات).

بعد ذلك قم بكتابة بيانات التردد والمعلومات الأخرى الموضحة أعلاه.

ثم اضغط على زر البحث ليبدأ الجهاز في البحث عن القناة.

بمجرد انتهاء البحث، ستظهر القناة في قائمة القنوات لديك.

برامج قناة الكويت الرياضية

تقدم القناة مجموعة من البرامج المميزة التي تستهوي عشاق الرياضة مثل: