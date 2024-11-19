لينك فعال .. نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث 2024 بالرقم الامتحاني وأهم خطوات الاستعلام

عدن – كتب محمد سعد – زادت نتائج البحث مؤخرًا حول نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث ، ونرصد في هذا السياق تساؤلات الكثير من المتابعين عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الرابط الرسمي لاستخراج النتائج والطريقة الصحيحة للاستعلام، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد من قبل عدد كبير من الطلاب بالتزامن مع إعلان وزارة التربية بالعراق عن نتائج القبول الموازي، والتي تكون متاحة للاستعلام عنها إلكترونيًا بواسطة الرقم الامتحاني للطالب، كما أشارت الوزارة إلى إتاحة النتائج للطلاب الذين سجلوا في نظام القبول المركزي مسبقًا، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.

نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمي على فيسبوك نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث 2024، والتي تكون متاحة للاستعلام عنها من خلال موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة على الانترنت، ويكون ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات الموضحة كالآتي:

زيارة موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة على الانترنت.

الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار النتائج.

تحديد نتائج القبول الموازي.

ادخال الرقم الامتحاني للطالب في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر بحث.

تظهر عبر الموقع نتائج الطالب بالتفاصيل مع إمكانية طباعتها.

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية قد أوضح خلال بيان رسمي إتاحة الاستعلام لجميع الطلاب الذين قاموا بالتسجيل مسبقًا في نظام القبول المركزي، مؤكدًا أن النتائج تم إتاحتها لاستخراجها إلكترونيًا حتى يتمكن كافة الطلاب من معرفة نتائجهم والجامعات التي تم ترشحيهم إليها، والتي بناءً عليها يُحدد مستقبلهم العلمي في التعليم الجامعي.

شروط القبول في الجامعات العراقية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق شروط القبول في الجامعات العراقية بالتزامن مع إعلان نتائج نتائج القبول الموازي الدور الثالث، وتتضمن تلك الشروط الآتي: