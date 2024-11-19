نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هُنا .. سحب استدعاء مسابقة شبه طبي 2024 للمرشحين المقبولين وأبرز مستندات وشروط التسجيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – يطرح العديد من المتابعين في الجزائر التساؤلات حول مسابقة شبه طبي 2024 ، ونرصد في هذا السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة نتيجة سحب استدعاء مسابقة شبه طبي 2024 – 2025، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد نظرًا لأن المسابقة تعد أحد الأحداث المهمة التي يتم انتظارها كل عام من قبل الكثير من المواطنين للالتحاق بالوظائف الطبية في قطاع الصفحة، وينتظر المترشحين في الوقت الحالي إعلان نتائج القبول وفقًا للجدول الزمني للمسابقة، وبناءً على ذلك نتناول من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.

مسابقة شبه طبي

أعلنت مديرية التكوين بوزارة الصحة عن افتتاح التسجيل في مسابقة شبه طبي 2024 – 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد وزير الصحة، وقد أشارت المديرية في إعلانها إلى أن المسابقة تكون متاحة للمشاركين على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعدي تمريض للصحة العمومية، أعوان رعاية الأطفال، ومساعدي جراحي الأسنان، وتكون هذه الوظائف متاحة لحاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوية لجميع الشعب والغير حاصلين على شهادة البكالوريا، وكان التقديم متاحًا بشكل إلكتروني من خلال المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة حتى يوم الأربعاء الماضي 13 نوفمبر 2024، حيث تم إغلاق باب التسجيل في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

نتائج مسابقة شبه طبي

أوضحت مديرية التكوين إلى موعد إعلان نتائج مسابقة شبه طبي 2024، حيث من المقرر أن يتم سحب الاستدعاءات للمترشحين المقبولين ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 21 نوفمبر 2024، وسوف تستمر عملية سحب الاستدعاءات حتى يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، وبعد ذلك سوف يتم إجراء المسابقة والاختبارات يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.

شروط مسابقة شبه طبي

تتضمن مسابقة شبه طبي عدد من المجالات المختلفة كما تم ذكرها بالأعلى، وسوف يتم توفير 398 منصب موزعين على مختلف الولايات الجزائرية، ويكون ذلك وفقًا للشروط المحددة مسبقًا كالآتي: