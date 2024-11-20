الفائزين بقرعة الحج 2025 بمحافظات (القاهرة – الشرقية – مطروح) الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن الانتهاء من أعمال مراجعة بيانات المتقدمين لحج القرعة 2025 في كافة المحافظات، وقامت أيضا بالإعلان عن مواعيد عمل القرعة العلنية لإعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025، ويتم توفير عدد من الطرق للاستعلام عن النتائج، وقامت وزارة الداخلية أيضا بوضع معايير السفر للمقبولين لاتباعها والالتزام التام بها.

تم الانتهاء التام من استقبال طلبات حج القرعة من البوابة المصرية الموحدة للحج والعمرة، وقامت وزارة الداخلية بمراجعة الطلبات والتأكد من انطباق شروط السفر ومعايير التقدم على كافة المتقدمين، ويتم عمل القرعة ابتداء من يوم 20 نوفمبر 2024 في عدد من الحافظات المصرية، وذلك حسب الجدول الزمني لإعلان النتائج في القرعة العلنية للمحافظات.

موعد نتيجة قرعة الحج

أكدت وزارة الداخلية إعلان النتائج في عدد من المحافظات بشكل متتابع بالترتيب التالي: