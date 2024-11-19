شكرا لاهتمامكم بخبر عن سر نعومة وجمال شعرك في جل الصبار .. كيراتين طبيعي لفرد الشعر والتنعيم والقضاء على هيشانه على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – طرق بسيطة من اجل الحصول علي شعر ناعم مثل الحرير، وداعا للتوجه نحو المتخصصين لأنواع الكيراتين، عدم دفع المبالغ الباهظة من اجل الحصول علي شعر ناعم، خلال هذا الموضوع عبر السطور القادمة سنوضح لكم عدة طرق بسيطة وسهلة بمكونات موجودة في جميع البيوت وستبهرين جميع أفراد أسرتك، العديد من النساء يرغبوا في الحصول علي شعر ناعم وانسيابي وفي نفس الوقت لم يقتدوا علي الذهاب إلي أماكن المتخصصين بعمل البروتين والكراتين بسبب دفع مبالغ باهظة الثمن، لذا سنوضح لكم كافة الطرق السهلة ابقوا معانا.

مكونات عمل الكيراتين في البيت

جاءت أبرز المكونات الخاصة بتحضير كراتين في البيت للشعر، وفقًا لما يلي:-

أولا: إحضار خمسه ملاعق من جل الصبار الخام.

إحضار كوب من الماء دافئ.

وعاء مناسب لخلط المكونات.

بعض الزيوت التي ترغب في إضافتها.

كيفية استخدام كيراتين في البيت

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لعمل كيراتين في البيت وذلك لإستخدام على الشعر والحصول على شعر قوي وناعم، وذلك بإتباع الأتي:-

في البداية: قم بوضع كمية جل الصبار علي جميع أجزاء الشعر.

ثم قم بتدليك الشعر حتي تمتزجا بالجيل.

اتركه علي الشعر لمدة لا تقل علي ساعة.

ثم قم بغسل الشعر بالماء الدافئ.

ثم غسلة بالشامبو المخصص بالشعر.

أخيرا: سوف تحصلي علي شعر ناعم وانسيابي مثل الحرير.

مكونات طريقة أخري لفرد الشعر في المنزل

إحضار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثم إحضار ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ثمرة من الموز.

كيفية إحضار الوصفة