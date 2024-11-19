عدن – كتب محمد سعد – طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية كيكة النسكافيه الباردة تعتبر من أفضل أنواع الكيك سهلة وسريعة التحضير والتي من الممكن أن تحضر بكل سهولة وبطريقة سريعة، حيث أنها تعد من أنواع الكيكات التي يمكن أن تحضر بدون دقيق وبدون فرن، حيث توجد أكثر من وصفة طبيعية تساعد على عمل كيك النسكافيه البارد، وطريقة التحضير نتعرف عليها من خلال ما يلي في فقرات هذا المقال.

طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة

النسكافيه أو القهوة سريعة التحضير من بين أنواع القهوة المميزة سريعة التحضير ومن الممكن أن تقومي بتجهيزها بكل سهولة، وتعد من أشهر الكيكات الباردة السريعة والتي يمكن أن تحضر بكل سهولة كما سنوضح بعد ذكر كل مكونات ومقادير الوصفة التي نتعرف عليها فيما يأتي:

المكونات

يمكنك أن تجهزي كيك النسكافيه البارد من خلال اتباع ما يلي في تلك السطور المقبلة وتوفير المكونات التي تساعدك في عمل نوع من التحلية الباردة والتي تتطلب أن تتبع كما يلي:

2 مغلف من أي نوع من البسكويت السادة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر.

كيس من النسكافيه.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من القشطة.

ربع كوب من الزيت.

1 كوب من الحليب.

خطوات التحضير

تستطيع كل ربة منزل أن تقومي بعمل وصفة كيكة النسكافيه الباردة من خلال متابعة ما يلي عمل أفضل تحلية من كيكة القهوة سريعة الذوبان، والخطوات التي يمكن بها تحضير الكيكة تكون كما يلي: