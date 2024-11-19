شكرا لاهتمامكم بخبر عن هتخلى وشك يلمع .. طريقة عمل ماسك القهوة وماء الأرز لتقشير وتفتيح البشرة خلال يومين فقط على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – إذا كنتي تبحثين عن وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك والتخلص من الاسمرار فإن ماسك القهوة وماء الأرز هو الحل الأمثل، هذه المكونات الطبيعية غنية بالعديد من الفوائد التي تساهم في تحسين مظهر بشرتك ونضارتها وفي هذا المقال، سنتعرف على فوائد كل مكون على حدة، وكيفية تحضير هذا الماسك الرائع، والاستخدام الأمثل للحصول على أفضل النتائج.

ماسك القهوة وماء الأرز لتفتيح وتقشير البشرة

لعمل الماسك لابد من إحضار المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

نصف كوب من ماء الأرز (ماء النشا الناتج عن غسل الأرز).

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

خطوات عمل ماسك القهوة للتفتيح

امزجي القهوة المطحونة وماء الأرز والعسل في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتدليك هذا الخليط بلطف على بشرتك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

قبل تطبيق الماسك على كامل الوجه، قومي باختباره على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود أي حساسية.

بعد استخدام الماسك، قومي بترطيب بشرتك باستخدام كريم مرطب مناسب.

فوائد ماسك القهوة

التقشير: تعمل حبيبات القهوة الخشنة على إزالة الخلايا الميتة والشوائب من سطح البشرة، مما يمنحها مظهراً أكثر إشراقاً ونعومة.

التحفيز: تساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الدورة الدموية في البشرة، مما يزيد من وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا.

المضادات الأكسدة: تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتبطئ عملية الشيخوخة.

فوائد ماء الأرز للبشرة

التفتيح: يعمل ماء الأرز على تفتيح لون البشرة وتوحيدها، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين B وفيتامين E وحمض الفوليك.

التنقية: يساعد ماء الأرز على تنظيف المسام وتقليصها، مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء.

الترطيب: يعتبر ماء الأرز مرطبًا طبيعيًا للبشرة، حيث يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الخلايا.

باستخدام ماسك القهوة وماء الأرز بانتظام، ستلاحظين تحسنا ملحوظا في بشرتك، حيث ستصبح أكثر إشراقاً ونعومة وتوحيدًا في اللون، كما سيساهم هذا الماسك في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتحسين مرونة البشرة.