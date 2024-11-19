سعر الذهب الآن في مصر .. قفزة كبيرة في التعاملات المسائية

عدن – كتب محمد سعد – سعر الذهب من الأمور التي يتم البحث عنها على مدار اليوم، حيث يلجأ الناس للمعدن النفيس لاستثمار أموالهم، ومع موجة التقلبات التي يشهدها العالم، فإن أسعار الذهب أيضًا تستمر في التقلب أكثر من مرة في اليوم الواحد، وقد شهدت التعاملات المسائية للذهب قفزة في الأسعار عن بداية اليوم.

سعر الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية والمسائية ارتفاعات مستمرة وذلك الارتفاع يأتي بدعم من زيادة أسعار الذهب عالميًا، حيث شهد الأسبوعين السابقين هبوط في سعر المعدن النفيس، لكن هذه الموجة انتهت منذ الأمس تقريبًا وبدأ في الارتفاع من جديد، وقد بلغت أسعار الذهب الآن في مصر:

سعر الذهب عيار 24 الآن 4200 ج.م للجرام

سعر الذهب عيار 21 الآن 3675 ج.م للجرام.

سعر الذهب عيار 21 الآن 3150 ج.م للجرام.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

سجل جرام الذهب من عيار 21 في مصر الآن هو 3675 للجرام في نهاية اليوم، وبذلك يكون قد سجل زيادة مقدارها 45 جنيه مصري عن سعر التعاملات الصباحية للذهب، حيث كان سعر الذهب في التعاملات الصباحية 3630 للجرام، ومن المعروف أن الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا في مصر سواء بين المستثمرين أو السيدات اللاتي يبحثن عن مشغولات ذهبية للزينة، حيث تتميز مشغولات وسبائك الذهب عيار 21 بانخفاض مصنعيتها مقارنة مع المشغولات من عيار 18.