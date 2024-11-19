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Honor X9c ضد الكسر من أونر .. أعرف المواصفات والمزايا والأسعار

Honor X9c ضد الكسر من أونر .. أعرف المواصفات والمزايا والأسعار
Honor X9c ضد الكسر من أونر .. أعرف المواصفات والمزايا والأسعار
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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كتب محمد سعد – يأتي هاتف Honor X9c كإصدار مميز يجمع بين التصميم المتين والمواصفات القوية، حيث تم تصميمه لتحمل ظروف التشغيل القاسية والصدمات، مع مزايا متقدمة من ناحية الشاشة والكاميرا والأداء العام، كما يهدف هذا الجهاز إلى توفير تجربة استخدام متكاملة تعمل على تلبية احتياجات المستخدمين من حيث المتانة والتقنية العالية، وإليكم الآن تفاصيل هاتف اونر اكس 9 سي الجديد.

الميزة التفاصيل
مقاومة السقوط والخدش
  • مصنف لمقاومة السقوط من ارتفاع 2 متر (6.6 قدم)
  • مقاوم للخدش مع اختبار 3000 فرك بصوف فولاذي
  • حاصل على تصنيف موثوقية SGS
تحمل درجات الحرارة القصوى
  • يعمل في درجات حرارة من -30 إلى 55 درجة مئوية
تصنيف الحماية
  • حاصل على تصنيف IP65M
  • مما يعني حماية بزاوية 360 درجة من نفثات المياه
البطارية
  • 6600 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 66 وات
  • مقارنة بسعة 5800 مللي أمبير وشحن 35 وات لهاتف X9b
الشاشة
  • شاشة OLED منحنية بحجم 6.78 بوصة
  • دقة 1224 × 2700 بكسل
  • تدعم ألوان 10 بت مع سطوع يصل إلى 4000 شمعة
الكاميرا الخلفية الأساسية
  • 108 ميجابكسل
  • مستشعر 1/1.67 بوصة
  • بكسلات فعالة 1.92 ميكرومتر
  • عدسة f/1.75 مع تثبيت بصري (OIS) ودعم تسجيل فيديو 4K
الكاميرا الخلفية العريضة
  • 5 ميجابكسل
  • بفتحة عدسة f/2.2
الكاميرا الأمامية
  • 16 ميجابكسل
  • بفتحة عدسة f/2.45
  • دعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل
المعالج
  • Snapdragon 6 Gen 1 (نفس معالج هاتف X9b)
التوفر والسعر
  • متوفر في عدة دول سعر طراز 12/256 جيجابايت 1500 رينغيت ماليزي (345 دولارًا)
  • وطراز 12/512 جيجابايت 1700 رينغيت ماليزي.
  • متاح في سنغافورة بسعر 450 دولارًا سنغافوريًا
  • (340 دولارًا) لطراز 12/256 جيجابايت

عيوب هاتف Honor X9c

  • دقة الكاميرا العريضة المحدودة حيث تأتي الكاميرا العريضة بدقة 5 ميجابكسل فقط، ما قد يؤثر على جودة التصوير في اللقطات الواسعة والتفاصيل.
  • معالج Snapdragon 6 Gen 1 جيد للأداء اليومي، ولكنه قد لا يكون كافي لتشغيل الألعاب الثقيلة أو التطبيقات المتطلبة بأداء مرتفع.
  • كما يعتبر سعر الهاتف مرتفعًا مقارنةً ببعض الهواتف المنافسة ذات المواصفات المشابهة، ما قد يشكل عائق أمام بعض المستخدمين.
  • رغم حصوله على تصنيف IP65M إلا أن الحماية مقتصرة على نفثات المياه فقط، ولا يقدم حماية كاملة تحت الماء مثل الهواتف الحاصلة على تصنيفات أعلى مثل IP68.
  • وبهذه العيوب قد يكون هاتف Honor X9c مناسب لأولئك الذين يبحثون عن المتانة والأداء الجيد في بيئات عمل قاسية، ولكنه قد لا يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء فائق وتجربة كاميرا متكاملة.
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