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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor X9c ضد الكسر من أونر .. أعرف المواصفات والمزايا والأسعار في المقال التالي
كتب محمد سعد – يأتي هاتف Honor X9c كإصدار مميز يجمع بين التصميم المتين والمواصفات القوية، حيث تم تصميمه لتحمل ظروف التشغيل القاسية والصدمات، مع مزايا متقدمة من ناحية الشاشة والكاميرا والأداء العام، كما يهدف هذا الجهاز إلى توفير تجربة استخدام متكاملة تعمل على تلبية احتياجات المستخدمين من حيث المتانة والتقنية العالية، وإليكم الآن تفاصيل هاتف اونر اكس 9 سي الجديد.
|الميزة
|التفاصيل
|مقاومة السقوط والخدش
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|تحمل درجات الحرارة القصوى
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|تصنيف الحماية
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|البطارية
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|الشاشة
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|الكاميرا الخلفية الأساسية
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|الكاميرا الخلفية العريضة
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|الكاميرا الأمامية
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|المعالج
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|التوفر والسعر
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عيوب هاتف Honor X9c
- دقة الكاميرا العريضة المحدودة حيث تأتي الكاميرا العريضة بدقة 5 ميجابكسل فقط، ما قد يؤثر على جودة التصوير في اللقطات الواسعة والتفاصيل.
- معالج Snapdragon 6 Gen 1 جيد للأداء اليومي، ولكنه قد لا يكون كافي لتشغيل الألعاب الثقيلة أو التطبيقات المتطلبة بأداء مرتفع.
- كما يعتبر سعر الهاتف مرتفعًا مقارنةً ببعض الهواتف المنافسة ذات المواصفات المشابهة، ما قد يشكل عائق أمام بعض المستخدمين.
- رغم حصوله على تصنيف IP65M إلا أن الحماية مقتصرة على نفثات المياه فقط، ولا يقدم حماية كاملة تحت الماء مثل الهواتف الحاصلة على تصنيفات أعلى مثل IP68.
- وبهذه العيوب قد يكون هاتف Honor X9c مناسب لأولئك الذين يبحثون عن المتانة والأداء الجيد في بيئات عمل قاسية، ولكنه قد لا يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء فائق وتجربة كاميرا متكاملة.
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