نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Honor X9c ضد الكسر من أونر .. أعرف المواصفات والمزايا والأسعار في المقال التالي

كتب محمد سعد – يأتي هاتف Honor X9c كإصدار مميز يجمع بين التصميم المتين والمواصفات القوية، حيث تم تصميمه لتحمل ظروف التشغيل القاسية والصدمات، مع مزايا متقدمة من ناحية الشاشة والكاميرا والأداء العام، كما يهدف هذا الجهاز إلى توفير تجربة استخدام متكاملة تعمل على تلبية احتياجات المستخدمين من حيث المتانة والتقنية العالية، وإليكم الآن تفاصيل هاتف اونر اكس 9 سي الجديد.

الميزة التفاصيل مقاومة السقوط والخدش مصنف لمقاومة السقوط من ارتفاع 2 متر (6.6 قدم)

مقاوم للخدش مع اختبار 3000 فرك بصوف فولاذي

حاصل على تصنيف موثوقية SGS تحمل درجات الحرارة القصوى يعمل في درجات حرارة من -30 إلى 55 درجة مئوية تصنيف الحماية حاصل على تصنيف IP65M

مما يعني حماية بزاوية 360 درجة من نفثات المياه البطارية 6600 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 66 وات

مقارنة بسعة 5800 مللي أمبير وشحن 35 وات لهاتف X9b الشاشة شاشة OLED منحنية بحجم 6.78 بوصة

دقة 1224 × 2700 بكسل

تدعم ألوان 10 بت مع سطوع يصل إلى 4000 شمعة الكاميرا الخلفية الأساسية 108 ميجابكسل

مستشعر 1/1.67 بوصة

بكسلات فعالة 1.92 ميكرومتر

عدسة f/1.75 مع تثبيت بصري (OIS) ودعم تسجيل فيديو 4K الكاميرا الخلفية العريضة 5 ميجابكسل

بفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل

بفتحة عدسة f/2.45

دعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل المعالج Snapdragon 6 Gen 1 (نفس معالج هاتف X9b) التوفر والسعر متوفر في عدة دول سعر طراز 12/256 جيجابايت 1500 رينغيت ماليزي (345 دولارًا)

وطراز 12/512 جيجابايت 1700 رينغيت ماليزي.

متاح في سنغافورة بسعر 450 دولارًا سنغافوريًا

(340 دولارًا) لطراز 12/256 جيجابايت

عيوب هاتف Honor X9c