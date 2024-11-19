شكرا لاهتمامكم بخبر عن خطوات التقديم وشروط التسجيل في مبادرة سند للزواج 1446 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحت اسم سند الزواج 1446 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتهدف هذه المبادرة الاجتماعية إلى تعزيز الاستقرار الأسري ودعم الشباب المقبلين على الزواج، وتسعى المبادرة إلى تحقيق أهدافها من خلال توفير الدعم المالي للشباب، حيث تعتبر خطوة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، وقد لاقت هذه المبادرة اهتماماً واسعاً من قبل الشباب الراغبين في الزواج، والذين يبحثون عن خطوات التسجيل المحددة للاستفادة من هذا الدعم.

للاستفادة من خدمات مبادرة سند للزواج، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الرقمية لمبادرة سند للزواج.

في حال عدم وجود حساب مسبق، يرجى إنشاء حساب جديد بتزويد النظام بالبيانات الشخصية المطلوبة بدقة، والتي تشمل الاسم الكامل والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يرجى تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة للتقديم على المبادرة، مع الحرص على إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة ووضوح، بما في ذلك البيانات الشخصية والوثائق والمستندات المطلوبة.

يرجى التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تم تحديدها في شروط وأحكام المبادرة.

بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة وإرفاق المستندات، يرجى الضغط على زر إرسال الطلب لإتمام عملية التقديم.

سيتم تحويل طلبك إلى الجهات المختصة لدراسته والبت فيه، وسيتم إبلاغك بنتيجة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، مع توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالطلب.

شروط سند محمد بن سلمان

لتتمكن من الاستفادة من مزايا مبادرة سند للزواج، يتعين على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الزواج المراد إتمامة هو الزواج الأول لكلا الطرفين.

ألا يتجاوز الدخل الشهري مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي.

اجتياز دورة التوعية المالية بنجاح والحصول على الشهادة المعتمدة.

ألا يتجاوز المهر المتفق عليه مبلغ خمسين ألف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

قدمنا لكم مبادرة سند للزواج 1446 وأهم شروطها وطريقة التسجيل، علمًا بأن التقديم متوقف حالياً ولم تعلن المملكة عن موعد عودة فتح باب التسجيل وذلك وفقًا لما تم ذكره على الموقع الرسمي للمبادرة موقع سند snad محمد بن سلمان.