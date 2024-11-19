طريقة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة في السعودية 1446

عدن – كتب محمد سعد – نتحدث خلال السطور التالية عن طريقة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، وهي واحدة من خدمات الاستعلام التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، بحيث تمكن صاحب العمل الذي يمتلك الصلاحية من الاستفسار عن بيانات العامل الوافد، وتميز بأنها خدمة فورية لا تتجاوز بضع دقائق لتنفيذها، فضلا عن أنها مجانية، فقط يكفي أن تكون ممثل المنشأة، فلا يستطيع العامل أو الأفراد من الوصول إلى الخدمة، وقد اهتمت الوزارة على تحويل خدماتها لتصبح إلكترونية؛ لاختصار الوقت المستغرق، فضلا عن توفير المجهود.

استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

إذا كنت صاحب منشأة وتبحث عن طريقة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، يمكنك تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق. التوجه إلى بوابة المنشآت، ثم خدمات الاستعلام. الضغط على استعلام عن موظف وافد. اختر الاستعلام برقم الإقامة. اختيار جنسية العامل، ثم كتابة رمز التحقق. الضغط على زر بحث.

كيف استفسر عن عامل وافد

تساعد خدمة استعلام عن موظف وافد أصحاب العمل في توفير قاعدة بيانات متكاملة ومتطابقة مع وزارة الداخلية، حول إقامة العامل الوافد نظامية أم منتهية، وتاريخ انتهاء الإقامة تجنبا للوقوع تحت طائلة المشكلات القانونية، فضلا عن الحالة الوظيفية للوافد، وبيانات المنشأة التي يعمل بها، وتوفر الوزارة الخدمة برقم الإقامة كما في الطريقة السابقة، وكذلك برقم الجواز أو رقم الحدود، عن طريق إدخال ما هو متاح من بيانات العمل، ثم استكمال نفس الخطوات السابقة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

توفر منصة أبشر لكلا من المواطن والمقيم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ومعرفة حالتها منتهية أو صالحة، ومعاد الانتهاء والتجديد، وهي خدمة فورية مجانية تتطلب وجود حساب مفعل باسم المستخدم على المنصة، وتعبئة البيانات المطلوبة، كالتالي: