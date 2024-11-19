فرحى اولادك واضبط احدث تردد قناة بطوط الجديد 2024 على الاقمار الصناعية عرب سات ونايل سات

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر قناة بطوط واحدة من أهم القنوات التي آثار في الأطفال وحققت أعلى نسبة مشاهدة لأن تقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج التي تجذب انتباه الكثير من الأطفال أطول وقت ممكن، لذلك تعتبر القناة خيار مفضل للكثير من الأمهات ومن هنا بدأت عملية البحث تزداد عن تردد قناة بطوط الجديد وهذا سنتعرف عليه فيما يلي تابعونا.

تردد قناة بطوط الجديد

يمكن ضبط تردد قناة الاطفال بطوط على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد التالي:

تردد القناة: 11494

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة بطوط على العرب سات

يمكن أيضا ضبط تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال التردد التالي:

تردد القناة: 11594

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

كيفية تنزيل قناة بطوط الجديد على جهاز الاستقبال

يمكن ضبط وتنزيل قناة بطوط الجديد على الريسيفر من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

يجب الذهاب أولا إلى إعدادات الريسيفر الخاص بك.

ثم قم باختيار خيار” التركيب اليدوي”.

بذلك يظهر أمامك قائمة الأقمار قم باختيار القمر الصناعي المناسب.

قم بتدوين التردد الجديد الخاص بالقناة ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ.

وفي النهاية قم بالضغط على زر تثبيت لحفظ القناة على الرسيفر.

محتوى قناة بطوط للاطفال