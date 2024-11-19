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شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G 2024 هاتف الفئة المتوسطة بمميزات جبارة وسعر خرافي على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – تعتبر هواتف سلسلة A من سامسونج واحدة من أكثر الخيارات شعبية في فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى حيث تجمع بين الأداء الجيد والتصميم الأنيق وتجربة الاستخدام الممتعة، مع إطلاق هاتف Samsung Galaxy A35 5G في عام 2024 تتوالى التوقعات والآمال العالية من قبل المستخدمين ومحبي التكنولوجيا، سيستعرض اليوم مواصفات هذا الهاتف بالتفصيل لنقدم لكم رؤية شاملة عن أدائه وإمكاناته.
|الشاشة
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|الذاكرة
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|المعالج
|نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MP5 فهو نفس المعالج الموجود في أل Samsung Galaxy A54 5G
|الكاميرا الأمامية
|دقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.
|الكاميرا الخلفية
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|تصوير الفيديوهات
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|الحماية والأمان
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|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.
|الألوان
|كحلي وبلون أزرق ثلجي وبلون بنفسجي وبلون ليموني.
سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G
- سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 13800 جنية وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 15000 جنية نسخة صنع في مصر.
- سعر الهاتف في السعودية للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 850 ريال وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1100 ريال.
- سعر الهاتف في الإمارات للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 830 درهم وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 980 درهم.
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