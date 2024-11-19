شكرا لاهتمامكم بخبر عن سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G 2024 هاتف الفئة المتوسطة بمميزات جبارة وسعر خرافي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر هواتف سلسلة A من سامسونج واحدة من أكثر الخيارات شعبية في فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى حيث تجمع بين الأداء الجيد والتصميم الأنيق وتجربة الاستخدام الممتعة، مع إطلاق هاتف Samsung Galaxy A35 5G في عام 2024 تتوالى التوقعات والآمال العالية من قبل المستخدمين ومحبي التكنولوجيا، سيستعرض اليوم مواصفات هذا الهاتف بالتفصيل لنقدم لكم رؤية شاملة عن أدائه وإمكاناته.

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة.

تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش بجودة أل 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz.

طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة. الذاكرة الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية. المعالج نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MP5 فهو نفس المعالج الموجود في أل Samsung Galaxy A54 5G الكاميرا الأمامية دقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الخلفية الكاميرا الأولى: بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية.

الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide.

الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. تصوير الفيديوهات جودة أل 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

يدعم التصوير بجودة أل FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة. الحماية والأمان يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة.

يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه. البطارية سعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. الألوان كحلي وبلون أزرق ثلجي وبلون بنفسجي وبلون ليموني.

سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G