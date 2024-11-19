هونر تطلق هاتفها الجديد ببطارية 6600 مللي امبير .. مواصفات HONOR X9c الجديد وسعره في الخارج واهم مميزاته وعيوبه

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت الشركة هونر العالمية عن طرحها للهاتف الجديد هونر إكس 9 س، وهو من هواتفها المميزة، وقد ركزت هونر كشركة هواتف ذكية على توفير هذا الإصدار بمستوى عالي من المواصفات والإمكانيات التي يحتاج لها المستخدم لتوفير أفضل وأقوى تجربة اتصال كما وصفت بأنه يعد الجهاز الأفضل والأقوى الذي قد أصدرته حتى الآن، وفيما يلي نتعرف على أهم المكونات الداخلية والمواصفات العامة للجهاز كما سنوضح تكلفة وسعر الشراء في الأسواق.

الهاتف HONOR X9c يتمتع بعدد من المواصفات المميزة التي نذكر من بينها ما يأتي:

مميزات هاتف HONOR X9c

الخامات الخاصة بالهاتف بلاستيك.

مقاوم للسقوط من ارتفاع يصل حتى 2 متر، وبشهادة من الشركة إس جي إس.

العمل تحت درجات حرارة من 30 وحتى 55 درجة.

الهاتف يعمل بمقاومة ضد الماء وضد الغبار.

السطوع الخاص بالهاتف HONOR X9c وصل حتى 4000 شمعة.

الواجهة الخاصة بالهاتف هي هونر ماجيك أو إس 8 بنيت على نظام التشغيل أندرويد 14.

الخاصية إن إف سي متوفرة في HONOR X9c

هذا الهاتف من إصدارات هونر المميزة ومتاح بألوان مختلفة من بينها البنفسجي والأسود واللون الفضي.

سعر هاتف HONOR X9c

الهاتف HONOR X9c تم تسعيره ليكون بمبلغ 345 دولار أمريكي للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، وسعر نسخة 512 جيجا بايت 390 دولار أمريكي.