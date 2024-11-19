ترتيب مجموعة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم 2026 .. من يحسم بطاقة التأهل؟

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عدن – محمد سعد – ترتيب مجموعة الإمارات وقطر في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، هو ما يبحث عنه عشاق وجماهير المنتخبين حلال الساعات الماضية، بعد المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب “ستاد آل نهيان” بمدينة أبوظبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بمرحلة التصفيات المؤهلة إلى المونديال المقبل.

نتيجة مباراة الإمارات وقطر اليوم

وحقق منتخب الإمارات فوز كبير وساحق على حساب منتخب قطر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العامل 2026.

وتمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق الفوز على قطر بخمسة أهداف نظيفة، ليزيد من حظوظه في التأهل إلى نهائيات المونديال.

وجاءت خماسية منتخب الإمارات في شباك منتخب قطر، عن طريق اللاعب “فابيو دي ليما”، الذي سجل أربعة أهداف “سوف هاتريك”.

بينما جاء الهدف الخامس للمنتخب الإماراتي بأقدام اللاعب “يحيى الغساني” عند الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة الإمارات وقطر

ويلعب منتخبي الإمارات وقطر في المجموعة الأولى من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم أيضًا منتخبات إيران، أوزبسكتان، قيرجيزستان وكوريا الشمالية.

ويعتلي منتخب إيران صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

كما يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في قائمة الترتيب برصيد 10 نقاط، ومتفوقًا على منتخب قطر الذي تراجع للمركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 7 نقاط.

ويحتل منتخب قيرجيزستان المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يتزيل منتخب كوريا الشمالية قائمة الترتيب برصيد نقطتين.

موعد مباراة منتخب الإمارات القادمة

وتحدد موعد مباراة الإمارات القادمة، والتي سيلتقي خلالها أمام منتخب قطر، ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الخليج.

كذلك تقام مباراة الإمارات ضد قطر مساء يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب “ستاد جابر المبارك” بدولة الكويت التي تستضيف أحداث البطولة.

موعد مباراة منتخب قطر القادمة

أخيرا.. تحدد موعد مباراة قطر القادمة، والتي تجمعه ضد منتخب الإمارات في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الخليج.