نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان عروض العيد الوطني العماني 2024 بمناسبة الذكرى الـ 54 وتخفيضات حتى 27 نوفمبر في المقال التالي

كتب محمد سعد – تستمر عروض العيد الوطني العماني 2024 لأكثر من يوم، لكي تلبي كافة احتياجاتك وتحصل على المنتج الذي تبحث عنه بسعر مذهل، ونعرض لكم أهم التخفيضات المقدمة من مركز الجودة والتوفير، ليتوافر بها منتجات ذات جودة عالية وبتوفير كبير على الأسعار، على مختلف السلع الغذائية التي تريد اقتنائها والمنتجات التي يوفرها المركز، كما بإمكانك استغلال فرصة مهرجان العروض والتخفيضات وشراء اللوازم لشهر كامل وتمتع بتوفير الكثير.

تمتع بشراء الأرز بالنوع المفضل لديك في وصفات عديدة، واستفيد من التوفير، بدءًا من شراء 5 كجم وحتى 25 كجم، فكل ذلك متاح مع أفضل الأسعار، ولا تفوت فرصة شراء المجمدات سريعة التحضير مثل البرجر والنقانق، وأيضًا البطاطس النصف مقلية، ليتم قليها في المنزل وستصبح مقرمشة ولذيذة للغاية.

العيد الوطني العماني

أرز بسمتي 5 كجم بسعر 2.954 ريال عماني بدلًا من 3.950 ريال.

25 كجم من الأرز البسمتي طويل الحبة بسعر 14.854 ريال عماني بدلًا من 19.850 ريال.

بطاطس مقلية مجمدة 2.5 كجم بسعر 1.354 ريال عماني بدلًا من 1.790 ريال.

نقانق الدجاج طيبات 3 عبوات، 340 جرام، بسعر 0.950 ريال عماني بدلًا من 1.045 ريال.

عروض سلطنة عمان

عروض عمان

تخفيضات العيد الوطني العماني بمناسبة الذكرى الـ 54

الحفاضات من أهم اللوازم الضرورية للأطفال، لذا نجدها متاحة بمقاسات متنوعة من ضمن تخفيضات العيد الوطني العماني، مع لوازم المنزل مثل مسحوق الغسيل، ويكون بكمية كبيرة وسعر قليل، كما تتوافر مناديل المخصصة للوجه لاستخدامها بدلًا من المنشفة وبالتالي نمنع انتقال أي عدوى أو بكتيريا إلى الوجه، وتتوافر أيضًا زجاجات المياه بدءًا من حجم 250 مل وحتى لتر ونصف، وإليكم الأسعار.

حفاضات مقاسات متنوعة بسعر 1.854 ريال عماني بدلًا من 2.450 ريال.

مسحوق الغسيل فيوري 6 كجم بسعر 1.854 ريال عماني بدلًا من 3.150 ريال.

مناديل طبقتين للوجه 5 عبوات، كل عبوة بها 100 منديل، بسعر 0.454 ريال عماني بدلًا من 0.849 ريال.

مياه البيان 6 عبوات لتر ونصف بسعر 0.290 ريال عماني بدلًا من 0.390 ريال.

عروض مركز الجودة والتوفير في العيد الوطني العماني

المنتج الواحد متاح بكافة أشكاله وأنواعه، وهذا الأمر يسري على الطحين، الحليب والحليب المجفف، وأيضًا الزيوت وإليكم الأسعار في التخفيضات التي يمكنك الاستفادة منها حتى يوم 27 نوفمبر.