أمطار رعدية في مصر على هذه المناطق .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا

عدن – كتب محمد سعد – نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها الرسمي بشأن توقعات حالة الطقس ليوم غدًا الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م، وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها على مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى احتمالية تعرض بعض المحافظات لأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة تصل إلى رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، وموجهًا بضرورة توخي الحذر والحيطة والأخذ بالاحتياطات الصادرة بشأن تلك الظواهر.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتشهد ساعات النهار أجواء معتدلة الحرارة على جميع الأنحاء.

وحسب تقرير الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، وفي الفترة من الساعة 4 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا، والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لذلك ينصح السائقين والمسافرين في ساعات الصباح الباكر وأثناء تكون الشبورة المائية، بضرورة تجنب القيادة بسرعات عالية والحرص على توخي الحذر والحيطة، والتأكد من وجود مسافات آمنة بين السيارات وبعضها البعض، لتجنب أي حوادث مرورية.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيانها الرسمي، أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأن تتعرض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، وأن تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة.

حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وشاركت الأرصاد الجوية، تقرير مفصل يوضح توقعات درجات الحرارة ليوم غدًا الأربعاء 20 نوفمبر، وحسب التقرير فإن درجات الحرارة على محافظات مصر تأتي على النحو الآتي: