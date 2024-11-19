جهز الفيزا .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر في مصرحح 2024 للعاملين بالقطاع العام وجدول الحد الأدنى للأجور

يطرح العديد من المتابعين التساؤلات حول موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، ونرصد في هذا السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع المختلفة لمعرفة الموعد الرسمي والمحدد من قبل وزارة المالية المصرية لصرف المرتبات للعاملين بالقطاع العام والحكومي بالدولة، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر 2024، حيث يتم صرف المستحقات المالية خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، وتمثل الرواتب أهمية كبرى لدى الجميع لتلبية احتياجاتهم الأساسية والشخصية، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق عبر السطور التالية.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، حيث من المقرر أن يتم نزول المرتبات للمستفيدين من العاملين بالقطاع العام والحكومي بالدولة يوم الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر 2024، وسوف تستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2024، كما أشار المتحدث في تصريحه إلى صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 ديسمبر وفقًا لجدول الصرف المحدد مسبقًا بالمنظومة المالية، وسوف تكون المستحقات المالية متاحة للصرف من خلال ماكينات ATM، وعبر فروع مكاتب البريد المصري بكافة المحافظات.

وسيتم صرف المرتبات خلال الأيام المحددة وفقًا لترتيب الصرف بالهيئات والمؤسسات والجهات والوزارات المختلفة بالدولة، ولا يوجد أي زيادة تم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري، حيث سيتم صرف المرتبات بالزيادات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال شهر مارس 2024 الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

جدول الحد للأجور

نعرض لكم جدول الحد الأدنى للأجور، والذي سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 بناءً عليه، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال شهر مارس 2024 الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور حتى 50%، وتم تطبيقها لمختلف الدرجات الوظيفية كالآتي: