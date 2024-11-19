نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة بمليون جنية .. طريقة تنظيف الخشب القديم وتلميعه بخلطة جبارة بدون تعب هيرجع كأنه عفش عرايس في المقال التالي

كتب محمد سعد – لا يخلو منزل من قطع الأثاث الخشبي التي تكون من أهم ديكورات البيت ولكن مع إهمال تنظيفها لفترات طويلة تكون أكثر عرضة لتراكم الغبار، ويتغير شكلها من الخارج وتفقد لمعانها ولذلك نتابع من خلال المقال طرق التنظيف الصحيحة للخشب القديم وأهم المكونات التي تسهم بشكل سريع في القضاء على أي بقع أو رواسب موجودة على سطح الخشب.

تنظيف الخشب القديم وتلميعه

كي تقومي بتنظيف الخشب جيدا لا بد من محاولة استعمال أقوى المكونات التي تسهل من إزالة أي شوائب أو رواسب على الخشب دون أن تعرضه للتلف ومن خلال ما يأتي نتعرف على مكونات عمل خليط الليمون لتلميع الأخشاب

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الزيت.

1 ملعقة من ملح الطعام.

1 ملعقة من أي نوع من مساحيق الغسيل.

خطوات تلميع الخشب

يتم تلميع أي قطعة من قطع الأثاث الخشبي عن طريق استعمال الخليط المكون من الليمون مع الزيت مع بقية المكونات.

يتم خلط كل المكونات وتلميع الخشب بشكل جيد حتى يزول أثر الرواسب ويسترجع الخشب لمعانه مرة أخرى.

تنظيف الخشب بخلاصة الشاي

تعتبر أيضا خلاصة الشاي من أفضل المكونات المنزلية التي تساعد على تلميع الخشب بكل سهولة حيث يمكن لكل ربة بيت أن تقوم باستعمال اكياس الشاي الفائضة بعد الاستخدام وتقوم بنقعها في كمية ملائمة من الماء الساخن وتركها ساعة حتى نحصل على خلاصة الشاي

بعد ذلك قومي بإضافة القليل من الخل أو عصير الليمون.

يتم تلميع الأخشاب القديمة باستعمال تلك التركيبة المنزلية التي تحافظ على مظهر ولون الأخشاب اللامع.

تنظيف الخشب بالكربوناتو والملح

تستطيع كل ربة بيت أن تلميع الخشب القديم بكل سهولة من خلال استعمال الملح مع الكربوناتو وهي خلطة مميزة يمكن أن تستخدم في سرعة التخلص من أي رواسب أو أتربة، ومن خلال ما يلي نتعرف على طريقة عمل الخليط وعلى طريقة استعماله.