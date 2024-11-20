نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر بمكونين فقط بديل البروتين والكيراتين مش هتلاقي شعر خشن ولا مجعد تاني في المقال التالي

كتب محمد سعد – لن تحتاجي إلى مكونات كثيرة، فباستخدام مكونين فقط ستجعلي شعرك مفرود وحرير، ولن وجد بعد ذلك أي مشاكل به، وستجدي أنك تخلصت من الخشونة بشعرك والتجاعيد، واستمتعي بأحلى شعر مفرود وبدون استخدام أي مكونات كيماوية، وأفردي شعرك باستخدام وصفة طبيعية، وإليك طريقة عمل الوصفة والمكونات المطلوبة، حتى تقومين بعملها في أسرع وقت.

وصفة فرد الشعر

أفردي شعرك بأقوى الوصفات الطبيعية، وبمكونين فقط، وستجدي شعرك ناعم كالحرير، ولامع وقوي أيضا، بجانب أن تلك الوصفة ستساعد في تقوية الشعر والتخلص من الهيشان، وأيضا تعمل على تطويل الشعر، وعدم سقوطه، وستجدين نعومة فائقة لشعرك، ولكن يجب عليك أن تتبعي بعض الطرق التي تحافظي بها على شعرك وتغذيه بالطعام داخليا، واستخدام الوصفات الطبيعية، لشعر أفضل دائما، وإليك مكونات وصفة فرد الشعر.

مكونات وصفة فرد الشعر

أهم ما يميز تلك المكونات أنها طبيعية، ولا تحتاج إلى مكونات كيماوية، فمن خير الطبيعة يمكنك أن تحصلي على أفضل المكونات التي تساعدك في علاج بشرتك، أو في علاج شعرك و التخلص من التقصف، وأن تستمتعي بجمال طبيعي خالي من أي كيماويات، ومن أهم مكونات الوصفة الأولى كالتالي:

عدد 2 بيضة.

ربع كوب زيت زيتون.

هذه المكونات للوصفة الأولى لعمل فرد الشعر في المنزل طبيعيا، وإليك مكونات الوصفة الثانية، حتى تحصلين على الأفضل، وهي:

ملعقتين نشا.

ملعقة من بذور الكتان.

طريقة عمل وصفة فرد الشعر بالنشا

إليك الطريقة الأولى في فرد الشعر بالنشا، وهي من أسهل الطرق، وسوف تقومين بها في دقائق، وهي آمنة تماما على كل الأطفال والكبار، وهي عبارة عن كالتالي:

ضعي بذور الكتان في كوب ماء على الموقد، واتركيهم حتى الغليان. قومي بتصفية البذور وأخذ الماء فقط واتركيه جانبا. أجلبي النشا وضعيه في كوب أخر، وحركيه جيدا، ثم ضيفيه على سائل بذور الكتان. أمزجي الخليط جيدا، وأفرديه على شعرك، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين. أغسلي شعرك بعد ذلك واندهشي لجمال شعرك.

طريقة عمل وصفة البيض لفرد الشعر

هذه الوصفة تساعد على إنبات الشعر، والتخلص من التقصف، نظرا لاحتوائها على البيض، فهو يعد من أهم المكونات التي تساعد في التخلص من تساقط الشعر وإنباته بشكل كثيف، وإليك طريقة استخدامه في فرد الشعر، وهي:

قومي بأخذ البيض، ووضع زيت الزيتون عليه.

استمري في خفقهم ومزجهم جيدا.

ضعي الخليط على شعر نظيف.

اتركيه لمدة ساعة على الأقل مع التأكد من تمشيط الشعر برفق.

أغسلي شعرك بالماء جيدا والغسول المخصص للشعر.

ستجدين نعومة ولمعان لشعرك ليس لهم مثيل.

نصائح للعناية بالشعر

بعدما تقومين بفرد الشعر، لابد من أن تتبعي نظام روتيني للحفاظ على شعرك، وجعله دائما كالحرير، وهي كالتالي: