نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان ومن خلاله يتم تحديد درجة تعيين المتقدم، وفقًًا للمؤهل الخاص به، وفي هذا السياق يتم الاعتماد على قانون الخدمة المدنية، هذا القانون الصادر بأمر سلطاني، ونوهت الوزارة أن الرواتب تختلف باختلاف الدرجات المحددة للشهادات المهنية أو الشهادات الدراسية كشهادة البكالوريوس، الدكتوراه أو الدبلوم وما يعادلهم، وأضافت أن الجدول أيضًا يتضمن حاملي شهادة التدريب المهني، والتعليم التقني، وكلية السياحة عمان.

جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان

تختلف رواتب الخدمة المدنية من موظف لآخر وفقًا للدرجات، ويظهر هذا واضحًا من خلال جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان وهو كالتالي:

الدرجة الراتب (بالريال العماني) الأولى 2600 الثانية 1950 الثالثة 1500 الرابعة 1260 الخامسة 1080 السادسة 950 السابعة 830 الثامنة 730 التاسع 550 العاشرة 460 الحادية عشر 400 الثانية عشر 360 الثالثة عشر 310 الرابعة عشر 270 الخامسة عشر 250 السادسة عشر 230 السابعة عشر 200 الثامنة عشر 170

جدول علاوات الخدمة المدنية 1444

أعلنت أيضًا وزارة الخدمة المدنية سلطنة عمان عن علاوات الخدمة المدنية وفقًا للدرجات، ويظهر هذا واضحًا من خلال الجدول التالي:

الدرجة العلاوة الدورية (بالريال العماني) الأولى 80 الثانية 60 الثالثة 40 الرابعة 40 الخامسة 25 السادسة 20 السابعة 20 الثامنة 15 التاسعة 15 العاشرة 15 الحادية عشر 15 الثانية عشر 8 الثالثة عشر 8 الرابعة عشر 7 الخامسة عشر 6 السادسة عشر 6 السابعة عشر 6 الثامنة عشر 5

موقع الخدمة المدنية

وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان تلك المؤسسة الحكومية المعنية بكافة أمور موظفين القطاع الحكومي، تسعى بصورة مستمرة لتطوير خدماتها، وللرد على استفسارات جميع المواطنين وذلك من خلال موقع الخدمة المدنية الرسمي، قدمت فرصة التواصل عبر عدة قنوات، فيحق لك التواصل على رقم الخدمة المدنية 9682493122 أو عبر البريد الإلكتروني.

كم قيمة بدل السكن والكهرباء لموظفي الدرجة الأولى؟

يتم منح بدل سكن بقيمة 600 ريال عماني، وبدل كهرباء بقيمة 60 ريال لموظفي الدرجة الأولى.

هل هناك بدل انتقال لموظفين الخدمة المدنية؟

أعلنت الوزارة عن منح بدل انتقال للموظفين تبدأ من 30 حتى 390 ريال عماني.