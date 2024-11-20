شكرا لاهتمامكم بخبر عن تردد قناة ماكس عمان الرياضية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر قناة عمان الرياضية من الوجهات المفضلة لعشاق الرياضة في سلطنة عمان والدول العربية الأخرى، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك مباريات البطولات الدولية والدوريات المحلية وتقدم القناة محتواها بجودة عالية HD على مدار الساعة، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة.

تردد قناة عمان الرياضية على النايل سات 2024

للحصول على إشارات قناة عمان الرياضية على قمر النايل سات، استخدم الترددات التالية:

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

لضبط التردد على جهاز الاستقبال، قم بإدخال القيم المذكورة أعلاه في قائمة الترددات، ثم قم بالبحث عن القنوات لتحديث قائمة القنوات واستقبال قناة عمان الرياضية.

تردد قناة عمان الرياضية على العرب سات 2024

يمكنك متابعة أحداث الرياضة من خلال قناة عمان الرياضية عبر قمر العرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12456

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

اتبع نفس خطوات ضبط جهاز الاستقبال كما هو موضح لتحديث التردد واستقبال القناة بجودة عالية.

كيف يمكنني ضبط جهاز الاستقبال لاستقبال تردد قناة عمان الرياضية؟

لضبط جهاز الاستقبال، قم بالدخول إلى قائمة الترددات، أدخل التردد المطلوب (12111 للنايل سات أو 12456 للعرب سات)، ثم اختر الاستقطاب العمودي، وقم بإدخال معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. .