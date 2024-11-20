شركة البحري .. تُعلن عن 6 وظائف شاغرة في الرياض وينبع – قدم طلبك الآن

عدن – كتب محمد سعد – دعت الشركة الوطنية للنقل البحري (البحري) الكفاءات الوطنية من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للتقدم لشغل 6 وظائف شاغرة في كل من الرياض وينبع، وذلك في مختلف التخصصات الإدارية والتشغيلية المتعلقة بقطاع النقل البحري.

الوظائف الشاغرة:

وتشمل الوظائف المُعلنة:

أخصائي عمليات السفن.

أخصائي عمليات الموانئ.

مساعد مدير تطوير وتكامل الحلول الرقمية.

مدير عمليات المنطقة.

مسؤول مبيعات تنفيذي أول.

مدير أول مبيعات.

التخصصات المطلوبة:

الإدارة.

إدارة الأعمال.

إدارة العمليات.

البحرية.

الشحن.

البيانات.

علوم الحاسب.

أو ما يعادلها.

نبذة عن الشركة:

تُعد “البحري”، التي تأسست عام 1398هـ، واحدة من أكبر شركات النقل البحري في العالم، حيث تمتلك أسطولاً ضخماً يضم 92 سفينة وناقلة نفط عملاقة. وتسعى الشركة لتقديم خدمات نقل بحري متميزة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح حالياً عبر رابط التقديم، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب.