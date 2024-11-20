شروط إصدار بطاقة الأحوال للنساء من مكاتب الأحوال المدنية

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كتب محمد سعد – تعتبر بطاقة الأحوال المدنية للنساء في السعودية من الوثائق الضرورية التي يجب الحصول عليها وفقًا لمجموعة من الشروط التي تفرضها إدارة الأحوال المدنية، وتشمل هذه الشروط تقديم المستندات المطلوبة وصورة شخصية تلبي المعايير المحددة، سواء كان التقديم لاستخراج بطاقة جديدة أو لتجديدها.

بطاقة الأحوال الجديدة للنساء

بطاقة الأحوال المدنية هي الوثيقة الرسمية التي تحتوي على معلومات التعريف الشخصية لصاحبها، وتعتبر بطاقة ضرورية لجميع المواطنين في السعودية، يتم استخراجها عند بلوغ سن الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة كحد أقصى، وتتراوح فترة سريانها بين خمس إلى عشرين سنة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الأحوال للنساء

لتقديم طلب استخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء، يجب تقديم المستندات التالية:

صك وراثة يُطلب إذا كانت مقدمة الطلب يتيمة الأب.

نسخة من المؤهل العلمي.

أصل ونسخة من شهادة الميلاد.

نموذج استخراج بطاقة الأحوال يجب أن يتم تعبئته بالبيانات الصحيحة.

صورة شخصية يجب أن يكون حجمها 4×6 سم.

شهادة موثقة تثبت أن مقدمة الطلب لا تعمل وتعتبر ربة منزل.

يجب تقديم المستندات الأصلية إلى مكتب الأحوال عند تقديم الطلب.

شروط استخراج بطاقة الأحوال للنساء المتزوجات

تتطلب بطاقة الأحوال للنساء المتزوجات توفر عدد من الشروط المهمة، ومنها:

يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا.

تقديم نسخة من السجل العائلي للأسرة.

إحضار النسخة الأصلية من حفيظة النفوس.

يتم التعرف على شخصية المتقدمة من خلال ولي الأمر.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية للحصول على بطاقة الأحوال.

إرفاق 4 صور شخصية ملونة حديثة.

تقديم شهادة الميلاد الأصلية.

كيفية استخراج بطاقة الأحوال للنساء

تتم عملية استخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء من خلال عدة خطوات، وهي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أبشر للأفراد.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

النقر على حجز موعد في إدارة الأحوال المدنية.

اختيار الموعد المناسب من بين المواعيد المتاحة في المركز المطلوب.

الذهاب إلى المركز في الموعد المحدد وتقديم المستندات المطلوبة.

يمكن استلام البطاقة من المركز بعد تقديم الطلب.

نصائح لالتقاط صورة بطاقة الأحوال

عند التقاط صورة بطاقة الأحوال المدنية، يجب الالتزام بعدة نصائح لضمان الحصول على صورة مطابقة للمعايير:

أن تكون الصورة واضحة وغير مشوشة، وأن تكون حديثة وملونة.

يجب أن تكون الخلفية بيضاء.

من المفضل أن يكون المكياج خفيفًا.

يجب أن يكون وجه السيدة واضحًا بالكامل في الصورة، ولا يسمح بارتداء النظارات الشمسية.

تغطية الشعر بالكامل بالحجاب ضرورية، مع ارتداء الزي الرسمي للنساء السعوديات.

تجنب الألوان الداكنة للمكياج أو الابتسامات المبالغ فيها.

مدة استخراج بطاقة الأحوال المدنية

عند تقديم طلب استخراج بطاقة الأحوال للنساء، يمكن الحصول على البطاقة في فترة تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

غرامة تأخير إصدار بطاقة الأحوال

يجب على النساء اللواتي تجاوزن سن الثامنة عشرة التقدم لاستخراج بطاقة الأحوال لتجنب غرامة تأخير تصل إلى 100 ريال سعودي.

شروط استخراج بطاقة بدل تالف للنساء المتزوجات

في حالة تلف بطاقة الأحوال، يجب التقدم بطلب استخراج بطاقة جديدة بدل تالف، ويتطلب ذلك اتباع الشروط التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

تعبئة استمارة استخراج بطاقة الأحوال المدنية على الموقع.

إرفاق صورة شخصية حديثة مع الالتزام بالزي السعودي.

تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية القديمة.

إرفاق سجل عائلي للمرأة المتزوجة.

إحضار صورة من البطاقة القديمة، خاصة إذا كانت منتهية الصلاحية.

طريقة حجز موعد إصدار بطاقة الأحوال

لحجز موعد لاستلام بطاقة الأحوال، يجب اتباع الخطوات التالية: