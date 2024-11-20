شكرا لاهتمامكم بخبر عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المتعددة برقم الهوية 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في ظل الزحام الذي يشهده العالم ويتأثر به الأفراد فمن الوارد أن يقع الأفراد في الكثير من المخالفات المتنوعة بالمملكة العربية السعودية وربما دون قصد أو علم منهم بذلك، وبناء عليه تم توفير خدمة الاستعلام عن المخالفات بشكل عام التي ارتكبها الأفراد، وفي السطور التالية من مقالنا سنوضح لكم طريقة الاستفادة من ذلك.

استعلم عن المخالفات العامة بالسعودية الآن

كما أوضحنا في السطور السابقة من مقالنا أنه من الممكن الاستعلام عن المخالفات العامة بالمملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي يمكن أن يتم بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر كما سنوضح في التالي:

الانتقال إلى منصة أبشر من هنا. اختيار أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكذلك رقم المرور لتسجيل الدخول. الدخول إلى خدماتي. ثم الاستعلامات. اختيار المخالفات. ثم المخالفات العامة. يظهر لصاحب الحساب كافة المخالفات التي تم توقيعها عليه.

كيف استعلم عن المخالفات بدون أبشر

من الممكن للفرد أن يستعلم عن المخالفات العامة الموقعة عليه بعيدًا عن منصة أبشر بالمملكة العربية السعودية ويكون ذلك من خلال منصة إيفاء الإلكترونية باتباع ما يلي من خطوات:

الدخول إلى موقع منصة إيفاء. تحديد أفراد، يمكن تحديد شركات في حالة الرغبة في الاستعلام عن مخالفات الشركات. كتابة رقم المخالفة إن كان معلومًا لك، أو كتابة تاريخ الميلاد. النقر على زر استعلام

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1446

من أكثر المخالفات التي يقع فيها الأفراد هي المخالفات المرورية والتي يمكن أن يستعلم الأفراد عنها بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر عبر مجموعة من الخطوات والتي هي كما يلي:

تحميل تطبيق منصة أبشر لهواتف الأندرويد من هنا، وتحميله لهواتف الآيفون من هنا، وتحميله لهواتف الهواوي من هنا، أو الدخول لموقع أبشر كما أوضحنا سابقًا. تسجيل الدخول لحسابك. الانتقال إلى الخدمات ومنها الضغط على خدماتي. ثم النقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية. إدخال رقم الهوية الخاص بك. النقر على عرض. يتم عرض كل المخالفات المرورية الموقعة على الشخص.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية لغير السعوديين

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فمن الممكن أيضًا الاستعلام عن المخالفات المرورية التي توقع على الأفراد الغير سعوديين بشكل إلكتروني عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر سواء من الموقع أو التطبيق. تسجيل الدخول لحسابك. الانتقال للخدمات ثم خدماتي. منها يتم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة للزائرين. تحديد نوع الوثيقة هل هي بطاقة هوية وطنية أو إقامة أو رقم حدود أو غيرها. كتابة رقم الوثيقة. النقر على عرض. يظهر للمستخدم المخالفات المرورية الموقعة عليه.

موعد صدور المخالفات المرورية

المخالفات المرورية تصدر في غضون يومين إلى خمسة أيام فقط بمنصة أبشر من وقت التقاط المخالفة، ويتم عرضها مع الصورة التي تثبتها ويُسمح للشخص أن يطلع عليها مرتين خلال ثلاثين يوم.

تسديد قيمة المخالفات عبر البنك

بخلاف الطريقة التي سبق ذكرها لتسديد المخالفات العامة المتعددة من الممكن أن تسدد المخالفات تلك من خلال البنك وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أي فرع من فروع البنك التابع لك وطلب تسديد المخالفات الواقعة عليك وسينفذ لك الخدمة موظف الخدمة المسؤول.

أو يمكنك الدخول إلى التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك الذي أنت تابع له وتسديد قيمة المخالفات عبره من الخدمة المخصصة لذلك الأمر.

بالإضافة إلى طريقة أخرى وهي من خلال جهاز الصراف الآلي الخاص بالبنك التابع له أنت واختيار تسديد المخالفات المرورية منه.

بالإضافة إلى خيار وهو التسديد من خلال منصة إيفاء التي سبق وتعرفنا عليها في السابق.

في كافة الأحوال يجب امتلاك حساب بنكي حتى يتم التسديد منها.

التواصل مع وزارة الداخلية السعودية

في ضوء التعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المتنوعة بالمملكة العربية السعودية نتعرف أيضًا على طرق وقنوات التواصل مع وزارة الداخلية، وفي السطور التالية سنوضح أبرز تلك القنوات والوسائل: