هيبة الأخضر تنكسر يومًا بعد يوميًا... الهريفي ينفجر ويؤكد لاعبي السعودية أضاعوا فرصة الفوز

عدن – كتب محمد سعد – خرج لاعب نادي النصر السعودي الأسبق والناقد الرياضي الحالي النجم فهد الهريفي ليتحدث عن رأيه في خسارة منتخب السعودية من المنتخب الإندونيسي بهدفين دون رد في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026م وقال بعد المباراة: “اليوم كُسرت هيبة منتخب السعودية، المنتخب كان تائهًا، لم يكن هناك تركيز من اللاعبين، ومنحنا المنافس الفرصة لتقديم بداية مثالية للمباراة”.

وأضاف “من الواضح أن اللاعبين لم يتهيأوا نفسيًا للمباراة كما ينبغي، من الواضح أن هناك أخطاء إدارية، ولماذا بقي حسين صادق ومحمد أمين في منصبيهما حتى الآن؟، التشكيل كان غريبًا في بداية المباراة، خسرنا لاعبيّن منذ البداية، محمد القحطاني لعب كجناح أيمن، ومروان الصحفي في اليسار، ولم نستفد من أي منهما”.

وواصل وقال: “كان من المفترض أن يحدث تغييرًا كاملًا للمنتخب السعودي بعد كأس آسيا، ولا ننتظر أن نخسر على أرضنا 7 نقاط، أو ننهزم من بعض المنتخبات لأول مرة في تاريخنا”.

وأكمل “كنا نتمنى أن نحقق الفوز اليوم، لكن للأسف هناك مشاكل إدارية في المنتخب، اللاعبون انشغلوا بسناب شات، ونسوا أنهم في مهمة وطنية، اليوم كل اللاعبين كانوا سيئين إلا الحارس أحمد الكسار، لولاه لحسمت النتيجة مبكرًا”.

وختم الحديث موضحًا رأيه في لاعب نادي الهلال السعودي الشاب النجم محمد القحطاني وقال: “القحطاني لاعب جيد وله مستقبل، لكن لا يمكن أن يبدأ مثل هذه المباراة”.