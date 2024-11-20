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فرص وظيفية متعددة في جامعة الفيصل السعودية – هل تناسبك هذه الفرص؟

فرص وظيفية متعددة في جامعة الفيصل السعودية – هل تناسبك هذه الفرص؟
فرص وظيفية متعددة في جامعة الفيصل السعودية - هل تناسبك هذه الفرص؟
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الفيصل عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة متنوعة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، وذلك للكفاءات المؤهلة من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا.

وتشمل قائمة الوظائف المعلن عنها ما يلي:

الوظائف المتاحة:

الإدارة والتسويق:

  • مسؤول التصوير الفوتوغرافي والفيديوPhotography & Video Officer
  • أخصائي علاقات عامةPublic Relations Specialist
  • مساعد تنفيذيExecutive Assistant
  • مدير التسويقMarketing Manager
  • منسق إداريAdmin Coordinator
  • سكرتير تنفيذيExecutive Secretary
  • منسق إداريAdministrative Coordinator
  • مسؤول العلاقات الحكومية والأكاديميةGovernment and Academic Relations Officer
  • مسؤول الشؤون الأكاديمية (تدريب داخلي)Academic Affairs Officer (Internship)
  • مشرف التطويرAdvancement Supervisor
  • مسؤول الأنشطة والفعالياتEvents and Activities Officer
  • أخصائي وسائل التواصل الاجتماعيSocial Media Specialist
  • مصمم ويب مبتدئJunior Web Designer

التعليم الأكاديمي:

  • مشرف ضمان الجودة والاعتماد الأكاديميQuality Assurance and Accreditation Supervisor
  • مشرف نقل التكنولوجياTechnology Transfer Supervisor
  • مشرف برامج الدراسات العلياGraduate Programs Supervisor
  • مشرف التعليم التنفيذيExecutive Education Supervisor
  • مسؤول القبول والتسجيلAdmission & Registration Officer
  • مساعد مدير ضمان الجودة والتصنيفاتAssistant Director of Quality Assurance and Rankings

الهندسة وتقنية المعلومات:

  • مهندس DevOpsDevOps Engineer
  • أخصائي تقنية المعلومات – كلية الدراسات العلياGraduate School IT Specialist
  • أخصائي تقنية المعلومات لشؤون الطلابStudent Affairs IT Specialist
  • مسؤول الاتصالات والشبكاتCommunications & Network Administrator

البحث العلمي:

  • أخصائي تشغيل المحاكاة – المهارات السريريةSimulation Operation Specialist – Clinical Skills
  • أخصائي برامج البحث والهندسةResearch and Engineering Programs Specialist
  • أخصائي قياس الطيف الكتليMass Spectrometry Specialist
  • باحث ما بعد الدكتوراهPostdoctoral Researcher
  • أخصائي مختبرLaboratory Specialist

المكتبات:

  • مسؤول المكتبةLibrary Officer

الإستدامة والتخطيط:

  • مشرف الاستدامة والتخطيط الاستراتيجيSupervisor for Sustainability & Strategic Planning

المالية:

  • مساعد محاسبAccounting Assistant
  • أخصائي إداريAdministrative Specialist

كيفية التقديم:

ودعت جامعة الفيصل المهتمين بالتقديم على هذه الوظائف إلى زيارة موقعها الإلكتروني [رابط الموقع] للاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، وإرسال السيرة الذاتية.

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