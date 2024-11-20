نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص وظيفية متعددة في جامعة الفيصل السعودية – هل تناسبك هذه الفرص؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الفيصل عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة متنوعة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، وذلك للكفاءات المؤهلة من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا.

وتشمل قائمة الوظائف المعلن عنها ما يلي:

الوظائف المتاحة:

الإدارة والتسويق:

مسؤول التصوير الفوتوغرافي والفيديو – Photography & Video Officer

– Photography & Video Officer أخصائي علاقات عامة – Public Relations Specialist

– Public Relations Specialist مساعد تنفيذي – Executive Assistant

– Executive Assistant مدير التسويق – Marketing Manager

– Marketing Manager منسق إداري – Admin Coordinator

– Admin Coordinator سكرتير تنفيذي – Executive Secretary

– Executive Secretary منسق إداري – Administrative Coordinator

– Administrative Coordinator مسؤول العلاقات الحكومية والأكاديمية – Government and Academic Relations Officer

– Government and Academic Relations Officer مسؤول الشؤون الأكاديمية (تدريب داخلي) – Academic Affairs Officer (Internship)

– Academic Affairs Officer (Internship) مشرف التطوير – Advancement Supervisor

– Advancement Supervisor مسؤول الأنشطة والفعاليات – Events and Activities Officer

– Events and Activities Officer أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي – Social Media Specialist

– Social Media Specialist مصمم ويب مبتدئ – Junior Web Designer

التعليم الأكاديمي:

مشرف ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي – Quality Assurance and Accreditation Supervisor

– Quality Assurance and Accreditation Supervisor مشرف نقل التكنولوجيا – Technology Transfer Supervisor

– Technology Transfer Supervisor مشرف برامج الدراسات العليا – Graduate Programs Supervisor

– Graduate Programs Supervisor مشرف التعليم التنفيذي – Executive Education Supervisor

– Executive Education Supervisor مسؤول القبول والتسجيل – Admission & Registration Officer

– Admission & Registration Officer مساعد مدير ضمان الجودة والتصنيفات – Assistant Director of Quality Assurance and Rankings

الهندسة وتقنية المعلومات:

مهندس DevOps – DevOps Engineer

– DevOps Engineer أخصائي تقنية المعلومات – كلية الدراسات العليا – Graduate School IT Specialist

– Graduate School IT Specialist أخصائي تقنية المعلومات لشؤون الطلاب – Student Affairs IT Specialist

– Student Affairs IT Specialist مسؤول الاتصالات والشبكات – Communications & Network Administrator

البحث العلمي:

أخصائي تشغيل المحاكاة – المهارات السريرية – Simulation Operation Specialist – Clinical Skills

– Simulation Operation Specialist – Clinical Skills أخصائي برامج البحث والهندسة – Research and Engineering Programs Specialist

– Research and Engineering Programs Specialist أخصائي قياس الطيف الكتلي – Mass Spectrometry Specialist

– Mass Spectrometry Specialist باحث ما بعد الدكتوراه – Postdoctoral Researcher

– Postdoctoral Researcher أخصائي مختبر – Laboratory Specialist

المكتبات:

مسؤول المكتبة – Library Officer

الإستدامة والتخطيط:

مشرف الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي – Supervisor for Sustainability & Strategic Planning

المالية:

مساعد محاسب – Accounting Assistant

– Accounting Assistant أخصائي إداري – Administrative Specialist

كيفية التقديم:

ودعت جامعة الفيصل المهتمين بالتقديم على هذه الوظائف إلى زيارة موقعها الإلكتروني [رابط الموقع] للاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، وإرسال السيرة الذاتية.