فرص وظيفية متعددة في جامعة الفيصل السعودية – هل تناسبك هذه الفرص؟

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كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الفيصل عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة متنوعة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، وذلك للكفاءات المؤهلة من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا.
وتشمل قائمة الوظائف المعلن عنها ما يلي:
الوظائف المتاحة:
الإدارة والتسويق:
- مسؤول التصوير الفوتوغرافي والفيديو – Photography & Video Officer
- أخصائي علاقات عامة – Public Relations Specialist
- مساعد تنفيذي – Executive Assistant
- مدير التسويق – Marketing Manager
- منسق إداري – Admin Coordinator
- سكرتير تنفيذي – Executive Secretary
- منسق إداري – Administrative Coordinator
- مسؤول العلاقات الحكومية والأكاديمية – Government and Academic Relations Officer
- مسؤول الشؤون الأكاديمية (تدريب داخلي) – Academic Affairs Officer (Internship)
- مشرف التطوير – Advancement Supervisor
- مسؤول الأنشطة والفعاليات – Events and Activities Officer
- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي – Social Media Specialist
- مصمم ويب مبتدئ – Junior Web Designer
التعليم الأكاديمي:
- مشرف ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي – Quality Assurance and Accreditation Supervisor
- مشرف نقل التكنولوجيا – Technology Transfer Supervisor
- مشرف برامج الدراسات العليا – Graduate Programs Supervisor
- مشرف التعليم التنفيذي – Executive Education Supervisor
- مسؤول القبول والتسجيل – Admission & Registration Officer
- مساعد مدير ضمان الجودة والتصنيفات – Assistant Director of Quality Assurance and Rankings
الهندسة وتقنية المعلومات:
- مهندس DevOps – DevOps Engineer
- أخصائي تقنية المعلومات – كلية الدراسات العليا – Graduate School IT Specialist
- أخصائي تقنية المعلومات لشؤون الطلاب – Student Affairs IT Specialist
- مسؤول الاتصالات والشبكات – Communications & Network Administrator
البحث العلمي:
- أخصائي تشغيل المحاكاة – المهارات السريرية – Simulation Operation Specialist – Clinical Skills
- أخصائي برامج البحث والهندسة – Research and Engineering Programs Specialist
- أخصائي قياس الطيف الكتلي – Mass Spectrometry Specialist
- باحث ما بعد الدكتوراه – Postdoctoral Researcher
- أخصائي مختبر – Laboratory Specialist
المكتبات:
- مسؤول المكتبة – Library Officer
الإستدامة والتخطيط:
- مشرف الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي – Supervisor for Sustainability & Strategic Planning
المالية:
- مساعد محاسب – Accounting Assistant
- أخصائي إداري – Administrative Specialist
كيفية التقديم:
ودعت جامعة الفيصل المهتمين بالتقديم على هذه الوظائف إلى زيارة موقعها الإلكتروني [رابط الموقع] للاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، وإرسال السيرة الذاتية.
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