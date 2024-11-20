شكرا لاهتمامكم بخبر عن بسبب الأمطار والرياح!! الأرصاد السعودية تطلق تحذيرات بالجملة في بيان عاجل الأربعاء على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024 تم إطلاق بيان عاجل من المركز الوطني للأرصاد من أجل الكشف عن باقة المستجدات التي طرأت على حالة الطقس في السعودية؛ وهو ما تم التأكيد من خلاله على أن التحذيرات لا تزال مستمرة.

في هذا السياق قد تم التنويه من أن السحب الرعدية الممطرة تتكون في سماء الباحة، عسير، جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة مما يعطي تأكيدًا على هطول الأمطار الرعدية التي تصاحبها زخات من البرد والرياح النشطة، بينما الجوف والحدود الشمالية تكون سماؤها غائمة جزئيًا إلى كليًا مما يعني احتمال وجود فرص لسقوط الأمطار.

كذلك تم التأكيد على تكوّن الضباب على المناطق السابقة بالإضافة إلى المنطقة الشرقية مما يحدّ من مستوى الرؤية الأفقية.

في نفس الصدد تم التنويه من الرياح النشطة بأكثر من 50 كم/ ساعة في كلٍ من تبوك، المدينة المنورة، الرياض مما تعمل على إثارة الغبار والأتربة، وفي نهاية البيان ورد كشفًا عن درجات الحرارة التي جاءت كما يلي: