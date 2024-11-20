بعد ظهور علامتها "الفلكية" بالثريا!! الزعاق يكشف عن الموعد الفعلي للبوادر الشتوية

عدن – كتب محمد سعد – في واحدة من الحلقات السابقة القريبة لفقرة تقويم أطلق الدكتور خالد صالح الزعاق معلومة فلكية مهمة؛ وهي أن نجم الثريا قد بدأ بالظهور فعليًا وهو ما يمكن مشاهدته بعد مغيب الشمس، وهنا أكد على أن هذا النجم دلالة وعلامة على البوادر الشتوية.

إلا أنه جاء في حلقة جديدة مستكملًا طرح التفاصيل الأخرى التي تمثلت في تحديد الموعد الفعلي لدخول تلك البوادر؛ حيث أشار إلى أنها تبدأ بالتزامن مع دخول آخر الليل وذلك في موسم الوسم أي في شهر نوفمبر.

ومن تابع موضحًا أن البرد يكون مُغطيًا الليل بشكلٍ كامل بالتزامن مع بداية موسم المربعانية وهذا ما يكون في بداية شهر ديسمبر القادم.

في هذا الصدد حرص الزعاق على توضيح معلومة هامة وهي أن البرد يكون متدرجًا وليس مفاجئًا؛ حيث إن شهوره تكون نوفمبر وديسمبر ويناير؛ بينما في فبراير يبدأ بالانسحاب التدريجي.