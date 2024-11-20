نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الثالث على التوالي!! الذهب مستمر في الصعود في السوق السعودية .. عيار 22 “290 ريال” في المقال التالي

كتب محمد سعد – على الرغم من باقة موجات الانخفاض التي طرأت على أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية وهي ما منحت ضوء الأمل إلى الكثيرين في نطاق المملكة خاصةً ممن كانوا يأملون القدرة على الإقبال على الشراء؛ إلا أن خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت صفعة الارتفاع هي السائدة في السوق.

إذ اتضح أن أسعار الأصفر حققت ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024 بمقدار 1 ريال سعودي تقريبًا، هي ما أدى إلى وصول العيارات والسبائك إلى ما سنعرضه تاليًا: