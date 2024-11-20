طريقة تقديم طلب التجنيس في السعودي للتقديم 1446

عدن – كتب محمد سعد – قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية تقديم طلب تجنيس، وذلك بتعاون كل من الحكومة السعودية ووزارة الداخلية السعودية، وتوفير المساعدة للمقيمين من أجل إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا، ومن خلال هذه الخطوة يمكن للمتقدم الحصول على الكثير من الامتيازات، والالتزام بجميع الشروط وتقديم الأوراق الصحيحة والسارية، وقد أجابت على جميع التساؤلات على المنصة الوطنية.

خطوات تقديم طلب التجنيس في السعودية

قامت وزارة الخارجية بالتصريح عن فرصة تقديم طلب التجنيس في السعودية ويكون من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة للوزارة، والخطوات تكون كالتالي:

فتح الموقع الرسمي منصة أبشر الإلكترونية .

الضغط على خانة أبشر الأفراد.

فتح صفحة الخدمات الغكترونية.

النقر على “حجز موعد”.

اختر “طلب تجنيس” من الخدمات المعروضة أمامك.

حدد أقرب فرع للأحوال المدنية في المدينة التي توجد بها.

الذهاب في الميعاد المحدد.

إحضار الأوراق والمستندات ولا بد من توفير ثلاث نسخ من كل مستند.

تقديم الطلب للمسؤول في المكتب.

شروط طلب تقديم الحصول على الجنسية

قامت وزارة الداخلية السعودية والهيئة العامة للأحوال المدنية الإعلان عن مجموعة من الشروط لا بد من استيفائها للحصول على الجنسية، وتكون ممثلة وواضحة في النقاط التالية:

عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

المتقدم يمتلك الدخل الشهري الثابت داخل المملكة العربية السعودية.

إقامة مقدم الطلب داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

لا بد من وجود جواز سفر ساري المفعول.

عدم وجود أي من الأحكام الجنائية على مقدم الطلب.

حسن السير والسلوك والسمعة.

مهنة المتقدم تحتاجها المملكة العربية السعودية.

تقرير طبي يدب أن المتقدم سليم نفسيًا وجسديًا.ألا يمتلك أحكام قضائية.

إتقان اللغة العربية من حيث الكتابة والقراءة.

في حالة المتقدم الطفل لا بد أن أن يقيم داخل المملكة حتى سن البلوغ.

حصول المتقدم على الدخل بطريقة مشروعة.

منح الجنسية للأرملة إذا قدمت ما يثبت ترملها.

المرأة المتزوجة تكون العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.

مستندات الحصول على الجنسية السعودية

بعد التعرف على طريقة تقديم طلب التجنيس في السعودية يكون من الضروري توفير الأوراق والمستندات الصحيحة والسارية، وتكون ممثلة في النقاط التالية:

أصل شهادة الميلاد.

جواز السفر.

صورة شخصية للمتقدم تكون مختومة من جهة الإدارة للجنسيات.

تعبئة نموذج الطلب ورقمه 64.

مميزات الحصول على الجنسية السعودية

عند الحصول على الجنسية السعودية ستحصل على العديد من المميزات، والتي تسهل الكثير من الخطوات والإجراءات، ويمكن التعرف عليها في النقاط التالية:

الإقامة والتنقل في المملكة.

التعليم المجاني.

الرعاية الصحية.

الملك العقاري.

المشاركة السياسية.

الحصول على المزايا الاجتماعية.

المحاكم والعدل.

يكون لك الحق في الحفاظ على الملكية الخاصة.

الأمن والاستقرار.

المحافظة على القيم الدينية والمعتقدات.

الحصول على الجنسية السعودية تمنح صاحبها الكثير من الامتيازات، ولا بد من استيفاء كافة الشروط ومراجعة الأوراق والمستندات، حتى يتم قبول الطلب الخاص بعد التقديم عليها مباشرة، لأن خطوات التقديم بسيطة وسهل، وعليك الالتزام بالتعديلات القانونية حتى لا تفقد الجنسية.