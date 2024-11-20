نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب التجنيس في السعودي والرابط الرسمي للتقديم 1446 في المقال التالي

كتب محمد سعد – عمل الدكتور خالد صالح الزعاق خبير الأرصاد الجوية بالحديث من خلال فقرة تقويم على قناة العربية عن واحد من أهم التفاصيل التي تهم كافة قاطني المملكة العربية السعودية الآن وهي ما تخص موجات البرد بما أننا قد دخلنا فعليًا في موسمه.

هذا وقد أكد الزعاق على أن المناطق الشمالية بالفعل قد فتحت أبوابها من أجل استقبال موجات البرد الأولى، ومن ثم وضح إنه بالنسبة للمناطق الغربية الوسطى والمناطق الجنوبية قد تحولت الرياح المستمرة فيها إلى رياح مستقرة، وأما الرطوبة الخانقة الموجودة في المناطق الساحلية تحولت إلى رطوبة ناعمة.

على نفس السياق أشار الزعاق إلى المملكة بشكلٍ عام تعيش في الوقت الحالي مرحلة الانخفاض التدريجي الأول للدرجات الحرارة، وتابع أنه بالتزامن مع بدء شهر ديسمبر ستبدأ تلك الدرجات في التراجع حتى تصل إلى أقل من عشرين درجة، بينما في منتصف نفس الشهر وحتى بداية فبراي سيتم تسجيل أقل درجة حرارة في العام.