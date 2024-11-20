شكرا لاهتمامكم بخبر عن الخدمات المقدمة للممارسين الصحيين عبر منصة ممارس بلس على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد منصة “ممارس بلس” من أهم المنصات التي تقدم خدمات متعددة للممارسين الصحيين داخل المملكة، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات الروتينية اللازمة لهم، سواء كان الممارس طبيبًا أو ممرضًا أو فنيًا، مع التركيز على رفع كفاءة الممارسين من خلال تقديم خدمات مثل إصدار وتجديد الشهادات المهنية، التحقق من الشهادات، متابعة التعليم المستمر، وإدارة الطلبات والاعتراضات.

كيفية متابعة برامج التعليم المستمر عبر منصة ممارس

توفر منصة ممارس بلس إمكانية التسجيل في الدورات والبرامج التدريبية المعتمدة عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “ممارس بلس“. تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصية. الانتقال إلى قسم “التعليم المستمر” من القائمة الرئيسية. استعراض الدورات التدريبية المتاحة واختيار الأنسب منها. التسجيل في الدورات ومتابعة محتوى الدورة التدريبية عبر المنصة. استلام إشعارات عند إتمام أي برنامج تدريبي.

متطلبات برنامج التصنيف المهني

للتقديم على برنامج التصنيف المهني عبر منصة “ممارس بلس”، توجد عدة متطلبات ضرورية لضمان قبول الطلب، وتشمل:

شهادة المؤهل التعليمي: تقديم شهادة التخرج من جهة معترف بها.

شهادة الخبرة العملية: تقديم جميع الشهادات التي تثبت الخبرة في المجال الصحي.

دورات تدريبية: تقديم شهادات الدورات التدريبية التي تم النجاح فيها لزيادة فرص القبول.

المستندات الشخصية: مثل بطاقة الهوية الوطنية أو إقامة سارية المفعول.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب في منصة ممارس بلس

يمكن للممارسين متابعة حالة الطلب باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك الشخصي عبر منصة “ممارس بلس”. الانتقال إلى قسم “الطلبات” في القائمة الرئيسية. اختيار الطلب المراد الاستعلام عنه. تظهر حالة الطلب فورًا سواء كان قيد المراجعة أو تمت الموافقة عليه.

رسوم إصدار وتجديد الشهادات المهنية

تختلف رسوم تجديد الشهادات المهنية للممارسين الصحيين باختلاف نوع الشهادة وتخصص الممارس، وتشمل:

إصدار شهادة جديدة: الرسوم تختلف حسب التخصص المهني، وتبدأ عادة من 500 ريال.

تجديد الشهادات المهنية: تبدأ الرسوم من 300 ريال، وتزداد حسب الشهادة المطلوبة.

إضافة شهادات إضافية: قد تتطلب إضافة شهادات أو تصنيفات جديدة رسومًا إضافية.

كيفية التحقق من شهادات الممارسين الصحيين

يمكن التحقق من شهادة الممارسين الصحيين للتأكد من مصداقية الشهادات المهنية وتوافر التأهيل اللازم، باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “ممارس بلس”.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى خدمة “التحقق من الشهادات”.

إدخال رقم الشهادة أو رقم الهوية الوطنية.

ستُعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالشهادة، بما في ذلك مدتها وحالة الاعتماد.

الخدمات المقدمة للخريجين الجدد عبر منصة ممارس بلس

توفر منصة “ممارس بلس” خدمات خاصة للخريجين الجدد لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وتشمل:

إصدار شهادة التصنيف المهني: تُصدر بناءً على المؤهلات التعليمية للخريج.

برامج التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريبية لتأهيل الخريجين الجدد للعمل في المؤسسات الصحية.

متابعة التقديم على الوظائف: متابعة فرص العمل المتاحة في المجال الصحي عبر المنصة.

إنشاء حساب شخصي: يتيح إنشاء حساب مجاني لإدارة جميع الإجراءات.

إصدار بطاقة التسجيل المهني: تعتبر وثيقة أساسية للعمل في القطاع الصحي.

التسجيل في برامج التدريب العملي: تقدم فرصة للحصول على تدريبات ميدانية في المؤسسات الصحية المعتمدة.

إصدار شهادات التصنيف المهني: تتيح التقديم للحصول على شهادة التصنيف المهني اللازمة للعمل.

التسجيل في دورات التطوير المهني: لتحسين المهارات، مع اعتماد هذه الدورات من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الدعم الفني: يمكن للخريجين طلب المساعدة بشأن استخدام المنصة أو أي مشكلات تواجههم.

كيفية تقديم طلب استئناف على قرار التصنيف المهني عبر منصة ممارس بلس

لتقديم طلب استئناف على قرار التصنيف المهني عبر منصة “ممارس بلس”، اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى قسم “الاستئناف” من القائمة الرئيسية. تعبئة النموذج الخاص بالاستئناف وتوضيح الأسباب. تقديم الطلب وانتظار الرد من الجهات المختصة.

خطوات إضافة الدورة التدريبية إلى حسابك عبر منصة ممارس بلس

يمكن إضافة دورات تدريبية إلى حسابك في منصة “ممارس بلس” باستخدام الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك الشخصي عبر منصة “ممارس بلس”.

الانتقال إلى قسم “التعليم المستمر” من قائمة الخدمات.

الضغط على “إضافة دورة جديدة”.

إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالدورة التدريبية.

رفع الشهادات المطلوبة إن وجدت.

إجراءات تقديم طلب الاعتراف بالشهادات الصحية

يمكن تقديم طلب للاعتراف بالشهادات الصحية عبر منصة “ممارس بلس”، والخطوات هي:

الدخول إلى حسابك عبر منصة “ممارس بلس”.

الانتقال إلى “الاعتراف بالشهادات” من قائمة الخدمات.

تعبئة النموذج بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

رفع جميع المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب وانتظار الرد من الجهات المختصة.

تساعد هذه الخدمات في تبسيط وتيسير الإجراءات للممارسين الصحيين وتسهل عليهم متابعة مختلف الأنشطة الضرورية للعمل في القطاع الصحي السعودي.