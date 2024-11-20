بحلول عام 2026 ستظهر الملامح | رئيس شركة الدرعية يكشف تطورات ومستجدات تطوير المدينة

عدن – كتب محمد سعد – خرج الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية السعودية السيد جيري إنزيريلو ليتحدث عن المستجدات الأخيرة في تطوير مدينة الدرعية وذلك وقال: “إننا أصدرنا للتو عقودا بقيمة 80 مليار ريال في السيف وميدان التحرير ووادي سبأ، وبحلول نهاية العام سنصدر 25 مليار أخرى”.

كما تطرق لتوضيح إن وادي سفار يخرج من الأرض الآن وفي شهر نوفمبر من كل عام يتم افتتاح أصول جديدة وقال: “نلتزم بالوقت المحدد والميزانية للانتهاء من أعمالنا في إكسبو 2030 وتساعدنا هذه العقود على إنجاز العديد من الأعمال بشكل أسرع”.

وحول حجم الاستثمارات في المشروع منذ بدايته: “قال إنه بإمكان الناس أن ترى النتائج تخرج من الأرض، ونشهد الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والخلجية القادمة، أتوقع أنه بنهاية العام سنتجاوز 6 مليارات دولار في رؤوس أموال مختلفة”.

وحول البنية التحتية للمشروع قال: “أتوقع أنه بحلول عام 2026 تكون البنية التحتية قد اكتملت وانتهينا من 70 % من البنية التحتية بما ذلك 60 ألف موقفاً للمركبات وجميع مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والألياف الضوئية ونظام الحفلات السياحية وخدمة أوبر للتوصيل وهو الجزء الأصعب لأننا اضطررنا الحفر في 10 مليون متر مكعب من الصخور، وعندما نضع السقف ستظهر جميع المباني الخارجية بسرعة كبيرة وسنرى ذلك بوضوح بحلول نهاية عام 2026”.