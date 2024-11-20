شكرا لاهتمامكم بخبر عن كنت أتمنى انتقال هذا المحترف | العجمة يكشف اسم لاعب تمنى ضمه لدوري روشن السعودي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – خرج الناقد الرياضي السعودي السيد تركي العجمة ليتحدث عن المحترف الأجنبي الذي كان يتمنى رؤيته في دوري روشن السعودي، وذلك وأشار إن هذا اللاعب هو نجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي النجم الغاني محمد قدوس.

وأشار إنه كان يتمنى انتقال اللاعب إلى دوري روشن قبل انتقال النجم موسى ديابي إلى الدوري السعودي الذي كان يأمل في وجوده هو الأخر.

ويذكر إن ديابي انتقل إلى نادي الاتحاد السعودي بعد صراع في الميركاتو مع العديد من الأندية الأوروبية الذي كانت ترغب في ضم النجم الفرنسي.