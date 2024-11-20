احتفالية تخطف الأنظار بأهازيج لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

عدن – كتب محمد سعد – وقفت عدسات الكاميرات هتافات حماسية من جموع المقيمين بإسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركتهم في فعالية بلاد الشام بحديقة السويدي في الرياض، ضمن احتفالية تجسد روح الانسجام العالمي.

وكشف المقطع المصور تجمعاً كبيراً من الأشخاص يحتفون بالمناسبة، مرددين الأهازيج والتصفيق لولي العهد، وهم يتابعون أحد المطربين الذين أضفوا حيوية بارزة على الحفل.

وخلال الاحتفال، عبر المطرب بكلمات تلهب الحماس: “للرؤية هو عنوان، يا جامع كل الأوطان، بصوت واحد بنقلك بنحبك يا ولي العهد يا محمد بن سلمان”.

شاهد.. مقيمون يهتفون باسم ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في فعالية بلاد الشام بحديقة السويدي في #الرياض ضمن فعالية #انسجام_عالمي pic.twitter.com/lEraMLhe0d — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 19, 2024

وتابع بحماس: “أهلا وسهلا بكم في بلد الأمن والآمان، المملكة العربية السعودية”.