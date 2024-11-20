نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزعاق : الشتاء يطرق أبواب الليل في نوفمبر في المقال التالي

كتب محمد سعد – أفاد خالد الزعاق، الخبير في مجال الأرصاد الجوية، بأن بوادر فصل الشتاء قد بدأت مع حلول أواخر الليل خلال موسم الوسم في نوفمبر الجاري.

وأوضح الزعاق أن البرد سيستمر طوال الليل مع بداية موسم المربعانية في أول ديسمبر، كما ذكر في تصريح لقناة العربية.

وتابع مشيراً إلى أن الأجواء الباردة ستعمّ الليل والنهار عند نهاية المربعانية وبداية الشبط، والذي يصادف نهاية ديسمبر وبداية يناير.

تبدأ البوادر الشتوية مع دخول آخر الليل في موسم الوسم، ويغطي البرد كامل الليل مع دخول أول موسم المربعانية في أول شهر ديسمبر

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/0QEZAXs629 — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 19, 2024

كما أكد على أن حدة البرد ستخف تدريجياً خلال فبراير، في موسم العقارب، مؤكداً أن شهور البرد الرئيسية هي نوفمبر وديسمبر ويناير.