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الزعاق : الشتاء يطرق أبواب الليل في نوفمبر

الزعاق : الشتاء يطرق أبواب الليل في نوفمبر
الزعاق: الشتاء يطرق أبواب الليل في نوفمبر
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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كتب محمد سعد – أفاد خالد الزعاق، الخبير في مجال الأرصاد الجوية، بأن بوادر فصل الشتاء قد بدأت مع حلول أواخر الليل خلال موسم الوسم في نوفمبر الجاري.

وأوضح الزعاق أن البرد سيستمر طوال الليل مع بداية موسم المربعانية في أول ديسمبر، كما ذكر في تصريح لقناة العربية.

وتابع مشيراً إلى أن الأجواء الباردة ستعمّ الليل والنهار عند نهاية المربعانية وبداية الشبط، والذي يصادف نهاية ديسمبر وبداية يناير.

كما أكد على أن حدة البرد ستخف تدريجياً خلال فبراير، في موسم العقارب، مؤكداً أن شهور البرد الرئيسية هي نوفمبر وديسمبر ويناير.

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