القحطاني يتهم الهلال بعد خسارة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا

عدن – كتب محمد سعد – وجه الناقد الرياضي، فلاح القحطاني، اتهامًا مباشرًا لنادي الهلال عقب خسارة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تلقى المنتخب السعودي هزيمة خارج أرضه أمام الفريق الإندونيسي بنتيجة هدفين دون رد، في المواجهة التي جرت ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

في هذا السياق، غرّد القحطاني عبر حسابه الشخصي قائلًا: “علي لاجامي، لاعب النصر، كان أساسيًا تحت قيادة المدرب مانشيني وكان من أبرز لاعبي المنتخب. أما البليهي، فقد كان خارج قائمة المنتخب بسبب تراجع مستواه، لكن فجأة تحسن مستوى البليهي مع رينارد وأصبح لاعبًا أساسيًا، بينما تراجع مستوى لاجامي وأصبح احتياطيًا”.

وأضاف: “أول مرة أرى فيها ارتفاع وانخفاض في مستويات اللاعبين بهذا الشكل السريع والمفاجئ”.

وفي تغريدة ثانية، قال القحطاني: “لا يمكن للمنتخب السعودي التقدم للأفضل طالما يتحكم أصحاب الميول في القرارات لصالح مشاركة لاعبيهم”، في إشارة إلى أن قادة القرار من نادي الهلال يهدفون لضمان مشاركة لاعبي الهلال كأساسيين مع المنتخب.

علي لاجامي كان أساسي مع مانشيني وكان أفضل لاعبي المنتخب وعلي البليهي كان خارج التشكيلة بحجة نزول مستواه وفجأة مع رينارد ارتفع مستوى علي البليهي وأصبح أساسي ونزل مستوى علي لاجامي وأصبح حبيس الدكة..!

أول مرة اشوف ارتفاع وانخفاض مستويات اللاعبين يكون بهذا الشكل المفاجيء والسريع..! — فلاح القحطاني (@falahsport) November 19, 2024

عقب الخسارة، تراجع المنتخب السعودي إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، في حين صعدت إندونيسيا إلى المركز الثالث بذات الرصيد ولكن بفارق الأهداف.